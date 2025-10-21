A parlament megszavazta Tomáš Drucker (Hlas) oktatási miniszter iskolareformmal kapcsolatos javaslatait
Lényeges változások várnak az iskolásokra – átment az oktatási reform
A parlament megszavazta Tomáš Drucker (Hlas) oktatási miniszter iskolareformmal kapcsolatos javaslatait. Összeszedtük a legfontosabb változásokat, amelyek a diákokra várnak.
Matematikából is kötelező lesz érettségizni
Az új törvényjavaslat következtében kötelezővé válik a matematikaérettségi a gimnáziumokban és a szakközépiskolákban egyaránt. Ezt a döntést az oktatási minisztérium azzal indokolta, hogy növelni kell a végzős diákok matematikai műveltségét, mivel egyre inkább növekszik a munkaerő-piaci igény az olyan dolgozók iránt, akik erősebb logikai készségekkel rendelkeznek.
A kötelező matematikaérettségi alól kivételt kapnak a sportiskolák, a konzervatóriumok, a művészeti iskolák, illetve azok a szakközépiskolai szakok, ahol a gyakorlat szakmai képzés formájában zajlik.
Az új szabályok azokra a diákokra vonatkoznak, akik 2027. szeptember 1-jén kezdik meg tanulmányaikat.
Kötelező lesz az óvoda 3 éves kortól
A parlamenti képviselők megszavazták a kötelező óvodalátogatást is, amelynek értelmében 2027 szeptemberétől minden négyéves, 2028-tól pedig minden hároméves gyermek számára kötelező az óvodai nevelés Szlovákiában.
A szülők választhatják a házi nevelést is, ha rendelkeznek a szükséges végzettséggel, és azt bejelentik az önkormányzatnál. A gyermek negyedik életévének betöltésekor az önkormányzat által kijelölt óvoda értékeli a nevelés eredményét.
Ha a gyermek nem éri el a minisztérium által meghatározott fejlettségi szintet, a szülőnek 15 napon belül kötelező beíratnia őt óvodába.
A jogszabály meghatározza a kötelező óvodai időt is: a hároméveseknek legalább napi három órát kell az intézményben tölteniük, míg a fogyatékkal élő gyermekekre enyhébb szabályok vonatkoznak.
Kevesebb pénz az egyházi és magániskoláknak?
Korábban számos tüntetés zajlott a törvénymódosítás ezen javaslata ellen. Ennek ellenére a parlamenti képviselők megszavazták a javaslatot.
Az új törvénymódosítás értelmében azok a magán- és egyházi iskolák, ahol tandíjat szednek, valamint amelyek nem csatlakoznak egy iskolai körzethez sem (vagyis nem kötelezik magukat arra, hogy az alapiskolai oktatást biztosítsák bárkinek, aki a közelben lakik), csak az állami támogatás 80 százalékát kapják meg.
Azok a nem állami intézmények viszont, amelyek vállalják, hogy nem válogatnak a diákok közül, és ingyenes tanítást garantálnak, megkapják a diáklétszám után járó forrásokat teljes egészében.
A szakmai követelményeket vagy minimális létszámot nem teljesítő tanácsadó és megelőzési intézmények támogatását 15%-kal csökkentik.
Az új szabályozás a normatív támogatás megállapításánál figyelembe veszi az alapiskolák oktatási szintjét és az óvodák méretét a település összes óvodájának gyermekszámához viszonyítva. Megszűnik azonban az, hogy a támogatás mértéke az iskola méretétől vagy a helyi hőmérsékleti viszonyoktól függjön.
Jegyek helyett dicséret
Az új törvényjavaslatnak köszönhetően a tanároknak lehetőségük lesz a 6–9. évfolyamok között szóbeli értékelésben is részesíteni a diákokat. Ezt az értékelési mód javarészt a magaviselet esetében lesz alkalmazva, bizonyos tantárgyak és a középiskolás diákok esetében megmaradnak a hagyományos jegyek, más tárgyaknál pedig a tanulók a jegyek és a szóbeli értékelések kombinációjából kapnak majd a végső minősítést.
Bővülnek a pedagógusok kategóriái
A parlament az oktatási reform keretén belül megszavazta, hogy bővülni fognak a pedagógusok kategóriái. Létrejön egy új kategória: a pedagógusjelölt. E kategóriába az kerülhet, aki sikeresen elvégezte a hároméves tanári képzési programot, amely az első és második szintet egyesíti.
Változik továbbá a minősítési rendszer is. A jövőben nemcsak az 5. év után lehet elvégezni az atesztációt, hanem korábban. Az első minősítést a pedagógusok és szakmai munkatársak már két év után, önálló alkalmazottként végezhetik el. A második minősítést legkorábban három évvel az első minősítés után lehet elvégezni.
Jön egy új típusú iskola
Szlovákiában létrejön az ügynökségi rendszerű duális képzés, amely megkönnyíti a kis- és középvállalkozások részvételét a duális oktatásban. Az ügynökségi munkáltató intézi az adminisztrációt és a szervezést, míg a fogadó munkáltatók csak a gyakorlati képzést biztosítják.
Az elfogadott törvénymódosítás új középiskolatípust is létrehoz, amely a jelenlegi szakközépiskolákból alakul át, és önálló intézményként működik tovább.
A minisztérium szerint az új iskola a jövő szakmailag képzett munkaerejének képzésében kap kiemelt szerepet, különösen a magasabb szintű képesítések, valamint a mesterséges intelligenciához, digitalizációhoz és automatizáláshoz igazodó oktatás terén.
A felsőoktatási törvény is átment
A parlament elfogadta a felsőoktatási törvény új változatát is, amely rugalmasabbá teszi a tanulmányokat és csökkenti a bürokráciát.
A hallgatók innentől kezdve kombinálhatják a képzési formákat, krediteket vihetnek át más programokból, és választhatnak zárógyakorlat vagy záródolgozat között. Az egyetemek döntik el a forma részleteit.
A tanárok hét évenként hat hónap alkotói szabadságot kapnak, és kilenc év munkaviszony után akár 70 éves korukig szerződhetnek.
Bevezetik a rövid tanulmányi programokat, a kötelező gyakorlati képzést, valamint a mesterséges intelligencia felelős használatának szabályait.
Mi lesz az iskolakörzetekkel?
A törvénymódosítás következtében megváltozik az iskolai körzetek meghatározása, és bevezetik a „közoktatási szolgáltató” intézményét. Az új intézmény a gyermekek felvételét koordinálja majd, valamint előnyben fogja részesíteni a gyermekek és tanulók felvételét a közoktatási körzethez tartozás szerint, és az oktatás biztosítását nem kötheti semmilyen ellenszolgáltatáshoz vagy anyagi díjazáshoz.
Közoktatási szolgáltató lehet minden állami, önkormányzati vagy regionális iskola, valamint egyházi vagy magániskola, amennyiben megfelel a törvényben meghatározott feltételeknek. Az iskolakörzeteket az önkormányzatok határozzák majd meg, figyelembe véve az iskolák kapacitását, a gyermek lakóhelyétől való távolságot és a közlekedési infrastruktúrát. A körzetek kialakításánál kötelező az inkluzív oktatás biztosítása és a szegregáció tilalmának betartása.
Egyházi és magániskolák külön meghatározott kritériumok alapján is felveszik azokat a gyermekeket, akik elfogadják az iskola profilját és jellegét.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.