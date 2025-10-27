Amit a kormány spórol, elviszik a nyugdíjak és a hatósági gázár

A bank elemzői a DenníkN portál számára készítettek el több kimutatást is a kormánykoalíció által elfogadott három megszorító csomag hosszú távú hatásairól a költségvetés mérlegére nézve. A bank szerint hiába próbál takarékoskodni az állam, a nyugdíjakra és a kedvezményes energiaárakra fordított kiadások annyira megterhelik a költségvetést, hogy nincs tér a valós spórolásra.

Stabilizálni kéne a költségvetést

A portál emlékeztet rá, hogy a konszolidáció azért szükséges, mert a szlovák államadósság meredeken emelkedik az államháztartási hiány miatt: már az idén átlépi a GDP 60 százalékát és idővel tovább romlik a helyzet. A magas költségvetési hiány miatt az állam csak drágábban vehet fel hiteleket, így kevesebbet tud befektetni más területeken, például az iskolaügyben vagy az egészségügyben is.

A szakértők szerint a GDP 2,5 százalékát nem meghaladó államháztartási hiány stabilizálhatná a költségvetést, de a Fico-kormány a jelenlegi előrejelzések szerint csak 2028-ra reméli a határ elérését.

A Tatra banka elemzése rámutat, hogy a kormány állításaival ellentétben nem a Matovič- és Heger-kormányok, hanem Robert Fico előző ciklusai miatt jött létre a hiány – az állam ugyanis már egy évtizede is képtelennek bizonyult a spórolásra. A helyzetet súlyosbította, hogy az adóemelésből beáramló forrásokat az állam nem a deficit csökkentésére, hanem új kiadásokra költötte el.

Hol a pénz?

Juraj Valachy, a Tatra banka elemzője szerint az állam rendkívüli forrásait a tizenharmadik havi nyugdíjra, a háztartások energiaköltségeinek finanszírozására fordították, másik részük pedig az automatikus kiadásokra került elköltésre – olyan tételekre, amelyekről évekkel korábban döntöttek.

A kiadások emelkedése egyébként nem jelentene problémát akkor, ha a gazdaság is bővülne, ugyanis az emelkedő GDP képes lenne a gazdálkodási lyukak elfedésére. A szlovák gazdaság azonban leginkább csak stagnál – ebben pedig szerepet játszik az is, hogy az adóterhek növelése visszafogja a fejlődést.

Aggodalomra adhat okot, hogy a bank elemzői szerint a jelenlegi konszolidáció három körének hatása idővel mérséklődik. Az előrejelzés szerint a spórolás ellenére 2027-ben tovább nő az állam eladósodottsága, ráadásul az is kevéssé valószínű, hogy a parlamenti választás előtt az állam még tovább takarékoskodik.