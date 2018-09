Alkuszaga van a jelölteknek

Pozsony | Az összkép arra utal, hogy a Híd és az MKP koordinálta a polgármesterjelöltek indítását.

Keddig kell leadni a novemberi önkormányzati választások jelöltlistáit. A Híd és az MKP egyelőre óvatosan nyilatkozik a polgármester-jelöltjeiről, ugyanakkor úgy tudjuk, a pártok abban állapodtak meg, hogy nem támadják egymás jelöltjeit, több helyen koordináltan indulnak.

Végre győzött a józan ész, vagy taktikáznak a pártok? Valószínűleg mindkettő, hiszen minden régióban nem tud erős jelölttel, biztos befutóval előrukkolni a két párt. Információnk szerint ezért is állapodott meg az MKP és a Híd abban, hogy ott, ahol az egyik pártnak erős jelöltje van, a másik nem indít ellenjelöltet. Úgy tűnik, ez az egyezség a magyarok lakta városok közül Komáromra nem vonatkozik. Ott mindkét párt saját jelöltet indít: a Híd Héder Ágnest, az MKP Knirs Imrét. Ma viszont egy független jelölt, Keszegh Béla, a jelenlegi alpolgármester is bejelentette indulását, sőt, teljes csapattal állt elő. Rajta kívül még három magyar gyűjti az aláírásokat.

Az összkép azt mutatja, más déli településeken a Híd és az MKP a háttérben megállapodott a jelöltekben. Somorján az MKP Orosz Csabát, Dunaszerdahelyen a többszörös polgármestert, Hájos Zoltánt, Bősön Fenes Ivánt, Ógyallán Basternák Ildikót, Gútán Horváth Árpádot, Párkányban Lukovics Tamást indítja. Ipolyságon Zachar Pál független jelölt mögé állnak be, ő már szerepelt függetlenként az MKP 2016-os parlamenti választási listáján. Ezekben a városokban a Híd várhatóan nem indít saját jelöltet.

Pataki Károly, a Híd tőketerebesi járási elnöke ismét versenybe száll Királyhelmec polgármesteri posztjáért. Úgy tudjuk, az MKP itt nem indít ellenjelöltet. Petrikán Péter, Nagykapos jelenlegi polgármestere – a korábbi évekhez hasonlóan – szinte biztos, hogy ismét függetlenként méretteti meg magát. Nem lesz MKP-s kihívója a Híd rozsnyói járási elnökének és a város jelenlegi polgármesterének sem: Burdiga Pált a legutóbb az MKP is támogatta. Tornalján a Híd nem indít ellenjelöltet Szögedi Annával szemben, bár ez nem meglepetés, mivel a párt struktúrája itt szinte teljesen lemorzsolódott. Egyezség eredménye az is, hogy Agócs Attilának, Fülek polgármesterének, aki idén már a Híd színeiben indul, nem lesz MKP-s kihívója.

Rimaszombatban a fasiszta, Kotleba-barát Jozef Šimkóval szemben sem az MKP, sem pedig a Híd nem állít saját jelöltet. Az MKP korábban teljes mellszélességgel Šimkót támogatta, s minden bizonnyal most is besorakoznak az újra induló polgármester mögé. Még annak ellenére is, hogy Šimko hónapok óta gátolja a helyi labdarúgó-akadémia megépítését. Šimko mellett Radovan Ceglédy és egy magyar, Zagyi Róbert is megméretteti magát. Úgy tudjuk, hogy utóbbi támogatásáról az MKP és a Híd még nem egyeztetett. Ahogyan arról is az ősz folyamán, helyi szinten döntenek majd, hogy egymás polgármesterjelöltjeit támogatják-e.