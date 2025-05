Alkotmánymódosítás: még nincs megegyezés a KDH és a koalíció között

Igor Janckulík, a KDH frakcióvezetője a TASR hírügyökségnek elmondta, hogy a május 27-én induló ülésszakon kezdődhet majd a vita az érintett témákban. A képviselő szerint egyelőre csak nem formális egyeztetéseket folytattak a koalíció képviselőivel és megegyezés nem született a témák támogatása kapcsán.

Janckulík elmondása szerint ha lesz is kormánypárti alkotmánymódosító javaslat, a kereszténydemokraták célja, hogy minél több prioritásukat átültessék bele. „A tárgyalások még mindig zajlanak. A befejezésük után informáljuk majd a nyilvánosságot arról, hogy a második olvasatban milyen álláspontot képvisel a KDH” – fejtette ki a politikus.

A KDH és a Smer huzamosabb ideje, egymással párhuzamosan ügyködött az alkotmánymódosítás kérdésén, ami többek között törvénybe iktatta volna a két nem létezését és megakadályozta volna, hogy az Európai Uniós szabályozás miatt felül kelljen írni az alapvető kultúretikai szabályozásokat. Míg a KDH vonatkozó javaslata elbukott, a Smer alkotmánymódosítása első olvasatban sikeres lett – a tervezetet a Szlovákia mozgalom frakciójában ülő Keresztény Unió két képviselője, Richard Vašečka és Anna Záborská is támogatta.

Az ugyanakkor kérdéses, hogy a második olvasatra a koalíciónak sikerül-e bebiztosítania a kétharmados, alkotmányos többséget. A legtöbb ellenzéki párt elutasítóan viszonyul a kérdéshez. A Szlovákia mozgalom állítja, hogy nem támogatja a tervezetet, mert „nem akar együttműködni a maffiával.” A Progresszív Szlovákia a kormányfő értelmetlen javaslatának minősítette a kezdeményezést, ami Robert Fico egyéb jellegű kudarcainak elleplezésére szolgál. Az SaS szintén nem hajlandó támogatni az alkotmánymódosítást, mivel a párt véleménye szerint a javaslat az ország valós problémáit leplezi el.

A KDH frakciójának támogatása ugyanakkor biztosítaná a kétharmados többséget.

A koalíció szerint le kell szögezni, hogy a kultúretikai kérdésekben Szlovákia szuverén államnak minősül. Erre azért van szükség, hogy ha az Európai Unióban elfogadnak egy olyan javaslatot, amely nincs összhangban a hazai jogi előírásokkal, ilyen esetekben a szlovák alkotmány élvezzen elsőbbséget. A második pont, hogy a szlovák alkotmány csak két nemet ismerne el, mégpedig a férfi és a női nemet. A nemváltoztatás is csak kivételes, indokolt esetekben lenne lehetséges. A javaslat az oktatásügyet is érintené, az iskolában csak az alkotmánnyal összhangban levő tananyagot oktathatnák szülői különbeleegyezés nélkül. A módosítás korlátozná a meleg párok gyermekadoptálási lehetőségeit, valamint beiktatná a törvénybe a nemi béregyenlőséget is.