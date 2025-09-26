Alkotmánymódosítás: Fico elégedett, Matovič háborog, Krajčí magyarázkodik

A szavazás talán legmeglepőbb eseménye az volt, hogy Igor Matovič (Szlovákia Mozgalom) két képviselője – Marek Krajčí és Rastislav Krátky – a tervek ellenére az alkotmánymódosítás mellett szavaztak.

Fico elégedett

Robert Fico megköszönte minden képviselőnek, aki az alkotmánymódosítás mellett szavazott. A miniszterelnök „történelmi lépésnek” tartja a módosítást, valamint szerinte ez garantálja a védelmet a progresszivizmus ellen.

„Ez az a védőkorlát, amit létrehoztunk. Példaként szolgálhat más országoknak is. A liberalizmus és a progresszivizmus pusztítja Európát. (…) Legyünk büszkék arra, amit elértünk. Ez Szlovákia győzelme, nem a Smer győzelme. Szlovákia megmutatta Európának és a világnak, hogy itt vagyunk, ahogyan néhány évszázaddal ezelőtt is, és hogy ki tudjuk mondani: Brüsszel nem fogja nekünk megmondani, hogy létezik harmadik, negyedik vagy ötödik nem” – jelentette ki.

A kormányfő hangsúlyozta továbbá, hogy fontos, hogy a kormánytöbbségnek ne legyen alkotmányos többsége – szerinte ezt a szavazás is bebizonyította. „Ez a döntés nem a kormánytöbbség döntése volt, hanem egy szuverén szlovák döntés” – hangsúlyozta Fico.

A miniszterelnök összeségében köszönetet mondott Andrej Dankónak (SNS) és Matúš Šutaj Eštoknak (Hlas) és pártjaiknak, valamint a Szlovákia Mozgalom–Za ľudí–KÚ frakciójának. Az utóbbi kapcsán Fico elejtette, hogy nem igazán tudja, mi állt a döntésük hátterében.

Matovič: Árulás, ami történt

A Szlovákia Mozgalom elnöke szerint árulás, hogy Marek Krajčí és Rastislav Krátky megszavazta az alkotmánymódosítást. „Árulásnak tartom egy rendkívül fontos ügyben, és csak pár perccel a szavazás előtt szereztünk róla tudomást” – közölte felháborodva Igor Matovič.

Matovič hangsúlyozta, hogy a konzervatív képviselők kedvezőtlenül fogadták a PS támogatását a szeptember 15-i munkaszüneti nap eltörlésében. „Ez Krajčíra és Krátkyra is hatással volt, és valószínűleg nagyban befolyásolta a döntésüket” – jegyezte meg.

A délutáni sajtótájékoztatón Matovič úgy nyilatkozott, hogy ő

a két képviselő helyében lemondana a mandátumáról.

A Szlovákia Mozgalom elnöke nemcsak azt nehezményezte, hogy Krajčí és Krátky az alkotmánymódosítás mellett szavaztak, hanem azt is, hogy mindezt a szavazás előtt csupán nem sokkal közölték vele, SMS formájában.

Ettől függetlenül Matovič közölte, nem szólítja fel a pártból való távozásra a két képviselőt, ugyanis a Szlovákia Mozgalomban mindenki szabadon szavazhat.

Krajčí magyarázkodik a szavazás miatt

Marek Krajčí elmondása szerint képviselőtársával azért szavaztak az alkotmánymódosítás mellett, hogy segítsenek a KDH-s kollégáknak. A képviselő szerint, ha a KDH igennel szavazott volna, de a javaslat nem ment volna át, a Smer politikailag „kicsontozta” volna a kereszténydemokratákat. Krajčí elárulta, a KDH-ban attól tartottak, hogy ha az alkotmánymódosítás nem megy át, Ficóék elszívják a szavazóikat.

Krajčí az ügy kapcsán hangsúlyozta, hogy Krátkyval együtt, szeretne a Szlovákia Mozgalom–Za ľudí–KÚ frakciójában maradni.