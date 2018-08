Agyelszívás: aki kint van, az kint is marad

Nem működik a külföldön dolgozó szakemberek hazacsábítását célzó program, három év alatt tizennégyen jöttek vissza.

A szlovákiai tanárok és tudományos szakemberek kezdetben nem azzal a céllal mennek külföldre dolgozni, hogy végleg ott is maradjanak – derül ki az Értelmet nyer (To dá rozum) projekt felméréséből.

A felmérés során 197 személyt kérdeztek meg arról, miért ment külföldre, valamint arról is, hogy tervezi-e egyáltalán a visszatérést. Kiderült, hogy a külföldön dolgozó tanárok és tudósok mindössze 19 százaléka távozott azzal a szándékkal, hogy már nem tér vissza, viszont most már 43 százalékuk érzi úgy, hogy inkább kint marad.

Az egyik leggyakoribb ok az itthoni alacsony fizetés, valamint az, hogy kint sokkal több pénz jut tudományos munkára, kutatásra, s ezáltal a színvonal is jóval magasabb.

Szintén gyakori okként említették, hogy külföldön a szakemberek sokkal képzettebbek, így könnyebben lehet velük együttműködni. A megkérdezettek 20 különböző országban dolgoznak, közülük legtöbben az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Svájcban, Németországban, Csehországban és Ausztriában.

Renáta Hall, az Értelmet nyer projekt igazgatója szerint a legnagyobb probléma az, hogy a megkérdezettek egyelőre nem látnak semmi okot arra, hogy hazajöjjenek. „Szlovákiában már 2015 óta működik a szakemberek hazacsábítását célzó program. Az elmúlt három évben nem volt túl sikeres, mindössze 14 embert sikerült rávenni a visszatérésre. A felmérés éppen azért készült, hogy kiderítsük, mi ennek az oka. Az alacsony fizetés mellett komoly akadály például a munkahelyek rossz felszereltsége, a kevésbé képzett munkatársak és a megbecsülés hiánya” – közölte Hall.

A külföldön dolgozó szakemberek mintegy 60 százaléka korábban azért ment ki, hogy jobb egyetemen tanuljon, aki pedig külföldön tanul, aligha tér haza. Lapunk megkérdezett néhány egyetemistát, miért választott külföldi egyetemet és tervezi-e a hazatérést. Lovász Ákos a prágai Cseh Műszaki Egyetemen tanul, korábban pedig a Szlovák Műszaki Egyetem diákja volt, így van összehasonlítási alapja. Elmondása szerint az oktatás színvonala nyomott a legtöbbet a latban. „Úgy is mondhatnám, erősebb a mezőny. Több a külföldi diák, mind bizonyítani szeretne, motiváltak, így az oktatás is színvonalasabb. Ebben nagy szerepe van a tanárok hozzáállásának. Emberszámba veszik a diákokat, sokszor kollégaként kezelik őket, míg a pozsonyi egyetemen ez nincs mindig így. Nagyon fontos tényező az is, hogy Csehországban az egyetem sokkal hatékonyabban kezeli a szakmai gyakorlatok kérdését, mint a pozsonyi” – mondta Lovász Ákos. Arra még nem tud biztos választ adni, hogy visszatér-e. „Elképzelhető, hogy Csehországban maradok. Többször beszélgettem már erről a témáról Szlovákiából érkező diákokkal, a többségük azt mondja, inkább marad. Én ezt nem tudom egyértelműen kijelenteni.”

A Magyarországon tanuló egyetemisták szintén az oktatás színvonalát emelik ki, mint az egyik legfontosabb szempontot. A visszatéréssel kapcsolatban azt mondják, nagyon kicsi az esélye annak, hogy Szlovákiában fognak munkát keresni.