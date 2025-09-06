Közélet

A Z generáció több időt tölt a közösségi médiában, mint a barátokkal

A Z generáció tagjai több időt töltenek a közösségi médiában, mint személyes találkozásokkal, emiatt gyakran érzik magukat magányosnak és túlterheltnek – derül ki a Datank ügynökség által, a Mastercard és az UniCredit Bank megbízásából készített friss felmérésből.

Az adatok szerint a fiatalok naponta átlagosan három órát vannak jelen a közösségi platformokon, míg barátaikkal átlagosan csak 2,3 órát töltenek. A különbség hozzájárul az elszigeteltség és az információs túlterheltség érzéséhez. Bár a digitális jelenlét szinte folyamatos, a válaszadók többsége hangsúlyozta: igénylik az autentikus, telefon nélküli találkozásokat, különösen olyan helyeken, ahol zene, barátok és új ismeretségek várják őket.

A kutatás szerint a Z generáció gyakran tapasztal digitális fáradtságot, míg az Y generáció – a millenniálok – tudatosabban és célzottabban kezeli az online tartalmakat. A két korosztály egyetért abban, hogy a valódi élményeket semmi sem helyettesítheti: a megkérdezettek több mint háromnegyede fontosnak tartja, hogy ezek mobiltelefon nélkül történjenek.

A felmérés arra is rámutatott, hogy a közösségi médiában zajló állandó összehasonlítás sokaknál magányhoz, szorongáshoz és elégedetlenséghez vezet. A fiatalok harmada elismerte: gyakran automatikusan nyúl a telefonjához, konkrét indok nélkül.

A felmérést augusztusban végezték, 525, Z és Y generációhoz tartozó fiatal részvételével.

