A vonatjegyek 83%-a elkelt, néhány kassai járatra már nincs jegy

A csütörtökön Pozsonyból Kassára, illetve a Kassáról Munkácsra közlekedő egyes vasúti járatokra már nem lehet jegyet venni – tájékoztatott a Szlovák Vasúttársaság (ZSSK). Más járatokra is elkelt már a jegyek 83%-a – közölte Ján Baček, a ZSSK szóvivője.

Egyes járatok már 100%-ban megteltek, ezekre már nem lehet jegyet vásárolni. Nagyon sokan szeretnének a vasárnapi Kassa–Pozsony járaton utazni, ezért a fuvarozó arra figyelmeztetett, hogy a hétvége közeledtével növekedni fog a jegyek iránti kereslet. Azt javasolja a ZSSK, hogy az utasok időben vásárolják meg a vonatjegyet és a helyjegyet.

A csütörtökön Pozsonyból 14:27-kor és 17:27-kor induló Tatran járatára már nincs jegy. A Kassáról Munkácsra közlekedő Zakarpatia gyorsvonatra is elfogytak a jegyek, a Kassáról 5:46-kor, valamint a Munkácsról szombaton (november 1.) 17:57-kor, és vasárnap 10:54-kor és 17:57-kor induló járatra sem lehet már jegyet venni.

Pozsony és Kassa között óránként indulnak járatok. Az északi útvonalon naponta 30 gyorsvonat közlekedik, ezek összesen mintegy 17 500 utast szállítanak, a ZSSK tájékoztatása szerint egyenletesen oszlik el az utasforgalom a nap folyamán.

