A vezető lefokozásával végződött a szlovák irodalmi minibotrány

A férfi leváltásának tényét az intézmény dolgozói erősítették meg a Sme napilapnak, egyelőre úgy tűnik, hogy Murín továbbra is alkalmazásban marad, csak épp az SLC vezetését – és vélhetően képviseletét – adja át másnak.

Az összeesküvés-elméleteket is szívesen hangoztató Murín mindössze 2025 januárjában került az intézmény élére, ideiglenesen, Pavol Sibyla utódjaként. Az új vezető azonnal konfliktusba került az alkalmazottakkal és több panasz is született ellene, de a sorsát vélhetően a Prágai Irodalmi Fesztiválon bemutatott szereplése pecsételte meg. Murín a rendezvényen moderátorként keveredett konfliktusba egy cseh újságírónővel, majd minősíthetetlen stílusban levelezni kezdett az érintett lapjának, a Respektnek a főszerkesztőjével is.

A férfi a beszélgetésben többek között kijelentette, hogy a feminizmust a nácizmussal és kommunizmussal egyenértékű totalitárius ideológiának tartja és Václav Havel volt cseh államfőt is sértegette, akit az idegen hatalmak szolgájának titulált. A nézők is kevéssé viselték jól Murín megnyilvánulásait és hangosan vitázni kezdtek vele, a rendezvényt követően a szervezők írásban kérték Šimkovičovát arra, legközelebb küldjön mást az intézmény képviseletében. Az incidensről videófelvétel is készült, amit Murín a személyiségi jogaira hivatkozva nehezményezett.