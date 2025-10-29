A vadászok a saját szabályaikat is megszegik a farkasok kilövésekor – figyelmeztetnek a természetvédők

A vadászati törvény értelmében a farkas elejtése csak nappal, illetve derült holdas éjszakákon, tehát telihold napján, valamint az azt megelőző három és az azt követő három éjszakán engedélyezett.

Ezenkívül a vadászok éjszaka csak napnyugta után legfeljebb két órával, illetve napkelte előtt legfeljebb két órával vadászhatnak.

A vadászkamara vagy indít fegyelmi eljárást, vagy nem

„A hivatalos nyilvántartások szerint 2025. szeptember 28-án, 21:01 órakor JUDr. Ing. Peter S. lelőtt egy farkast Prakovce község közelében, a Rozsnyói-hegységben, az állami erdészet, a Lesy SR vadászterületén.

A farkast minden valószínűség szerint a vadászati törvény megsértésével lőtték le, mivel a lövés több mint két órával napnyugta után történt, ráadásul 21 nappal az előző telihold után, miközben a következő telihold csak kilenc nappal később következett volna be”

– írja a kezdeményezés.

Az ilyen szabályszegések miatt a vadászokat fegyelmi eljárás fenyegeti a Szlovák Vadászkamara részéről. A kamara azonban akár teljesen el is tekinthet az intézkedéstől, ha az elkövető elismeri a hibáját, megbánást tanúsít, és megtéríti az okozott kárt.

Titkolják a kilövések helyszínét

A természetvédők szerint a farkasok kilövésének ellenőrzését megnehezíti, hogy sem a Szlovák Természetvédelmi Hivatal, sem az Alacsony-Tátra Nemzeti Park Igazgatósága nem hajlandó nyilvánosságra hozni a kilövések pontos helyszíneit.

„Ez megakadályoz bennünket az ellenőrzésben, és felveti a kérdést, hogy nem történnek-e farkaskilövések olyan területeken is, amelyeket a faj védelme érdekében védetté nyilvánítottak, illetve olyan zónákban, ahol a farkasvadászat tilos, vagy azok közvetlen közelében”

– mondta a Denník N-nek Katarína Butkovská, a WWF Szlovákia munkatársa.