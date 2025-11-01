A titkosszolgálat bővítené külföldi hírszerzői hálózatát

A SIS közlése szerint a külföldi állomáshelyek átszervezése és új rezidentúrák megnyitása a globális politikai és biztonsági környezet változásaira adott válasz. A stratégiai átalakítás célja, hogy a szolgálat gyorsabban reagálhasson a nemzetközi biztonsági kihívásokra, és hatékonyabban működhessen együtt kulcsfontosságú partnereivel.

„A külföldön szolgáló hírszerzők számának növelése javítja a reagálást az aktuális biztonsági és globális kihívásokra. Az új rezidentúrák megnyitása pedig összhangban lesz Szlovákia biztonsági, politikai és gazdasági prioritásaival”

– olvasható a SIS közleményében.

A szolgálat emellett új kétoldalú hírszerzési kapcsolatokat is kiépítene, és a meglévő együttműködéseket tovább erősítené. A SIS szerint ez elengedhetetlen a Szlovákia biztonságát érintő kulcsfontosságú információk hatékony cseréjéhez.

A dokumentum kiemeli, hogy a szolgálat szorosabb együttműködést tervez a külügyminisztériummal is, annak érdekében, hogy a szlovák nemzetközi fellépés egységesebb és összehangoltabb legyen. Ennek célja, hogy a SIS időben tudjon releváns információkat szolgáltatni az állami vezetők számára a külpolitikai döntések előkészítéséhez.