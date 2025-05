A Szövetség tiltakozik a szélerőművek gyorsított telepítése ellen: a helyieket nem lehet kihagyni a folyamatból

Nagy József, a Magyar Szövetség elnökségi tagja, korábbi környezetvédelmi miniszter úgy fogalmazott, már 15 éve is szélmalomharcot vívott a szélerőművekkel szemben. Szerinte ugyanis több negatív hatással jár Szlovákiában a telepítésük, mint pozitívummal. Hangsúlyozta, megújuló energiaforrásokra szükség van, de a szélenergia esetünkben nem tekinthető költséghatékony megoldásnak.

A Kürt közelében tervezett szélerőműpark kapcsán azt állította, hogy a természeti adottságok – különösen a szélerősség – sem teszik ideális helyszínné a régiót. Úgy véli, a hegygerinceken tudnának hatékonyan működni a turbinák, de ezek megépítése sokkal költségesebb lenne, ezért célozzák meg a befektetők az ország déli részét.

A megkezdett projekten kívül viszont sokkal inkább problémásnak látja azt a környezetvédelmi minisztérium által kidolgozott javaslatot, amely ún. közérdekű beruházássá minősítené át a jövőben a szélerőművek létesítését. Ez ugyan meggyorsítaná a kivitelezési folyamatot, de a nyilvánosságot lényegében kizárná belőle. A párt tehát leszögezi:

az érintettek beleegyezése elengedhetetlen ilyen nagy hatású projektek esetében.

Jelenleg az önkormányzatok tárgyalhatnak a befektetőkkel, így kellő kompenzációt is kialkudhatnak. A befolyó éves összeget pedig a község fejlesztésére, ingatlanvásárlásra, új építkezési területek megnyitására fordíthatják igény szerint.

Más kérdés viszont, hogy például Kürt esetében a lakossági fórumon – amelyen a beruházó ismertette terveit – a községi hivatal alkalmazottjain és a képviselőkön kívül nem vettek részt a lakosok. A helyiek ezt azzal magyarázzák, hogy az első találkozó nem volt eléggé propagálva, ráadásul munkaidőben tartották. Tény, hogy a környék lakosait megosztja a beruházás. Egy részük támogatja a tervet, de petíció is indult ellene – ezt eddig több mint négyszázan írták alá.

Nagy nem minden érve áll stabil lábakon

A volt környezetvédelmi miniszter felháborodása olyan szempontból teljesen érthető, hogy a nyilvánosság kizárásával a helyiek elveszítenék egyetlen „fegyverüket”, amennyiben nehezményezik egy szélfarm létrehozását. Az is egyértelmű, hogy hatással van az életükre egy ilyen ipari park kialakítása és működtetése, de az már több kérdést felvet, hogy ez mennyire negatív befolyás.

A Magyar Szövetség álláspontja szerint a turbinák a természetes élővilágot felbolygatják, így sérülhet a biodiverzitás, és a tájképet is tönkreteszik. Utóbbi pedig a turizmust vetheti vissza.

Az aggályok között szerepel ugyanakkor az is, hogy az emberek egészségére is kártékony lehet egy szélerőmű. Azt azért Nagy is kiemelte, hogy az ún. „szélerőmű szindróma” tudományosan nem bizonyított jelenség, de az erről szóló beszámolók – szavai alapján – aggodalmat keltenek benne.

A „szélturbina-szindróma” kifejezést egy olyan egészségügyi állapotra használják, amelyet állítólag a szélturbinák közelsége idéz elő. Lényegében azokat a rendellenességeket foglalja össze, amiket az elmélet alkotói szerint a szélerőművek közelsége okoz, ilyen például a rák, szédülés, hányinger, autizmus, ADHD, fülzúgás, stressz, fáradtság, memóriazavar, migrén és alvászavar. Tudományos bizonyíték a szélturbinák emberi egészségre káros hatásaira nincs.

