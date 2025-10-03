Az összeesküvés-elméletek közül a megkérdezettek legkevésbé a lapos Föld mítoszában hisznek
Csökken a laposföld-hívők száma, de a lakosság egyharmada hisz az összeesküvés-elméletekben
A lakosság egyharmada hisz legalább egy összeesküvés-elméletben – derül ki az NMS friss kutatásából. A felmérés szerint a legnépszerűbb álhír a chemtrail-elmélet, de sokan gondolják azt is, hogy a 2001. szeptember 11-i terrortámadást az amerikai kormány rendelte el, vagy hogy az ukrajnai háború csak „a nyugati média színjátéka”.
Az összeesküvés-elméletek és álhírek nem csak az online viták részei. Válságok, technológiai változások és konfliktusok idején komoly hatással vannak az emberek viselkedésére, döntéseire és bizalmára. Ezért is fontos, hogy az emberek meg tudják különböztetni a konspirációt a valóságtól.
Az NMS pénteken közölt felmérése azt mutatja, hogy a lakosság körülbelül kétharmada képes ellenállni az összeesküvés-elméleteknek. A fennmaradó egyharmad azonban kisebb-nagyobb mértékben hisz bennük.
A felmérés
A felmérés során az NMS ügynökség kiválasztott nyolc összeesküvés-elméletet. A résztvevőket ezekről kérdezték. Az online kutatást 2025. július 2–7. között végezte az ügynökség a National Sample közreműködésével. A felmérésben 1 009 válaszadó vett részt, akik a 18 év feletti lakosság reprezentatív mintáját alkották. A kutatásnak nem volt megrendelője, az ügynökség saját költségén készült.
Meglepő eredmények
A felmérésből kiderült, hogy a válaszadók egyötöde kettőt-hármat igaznak tart a nyolc összeesküvés-elméletből. 11 százalék négy-öt elméletet jelölt meg igazként. Hat vagy több összeesküvés-elméletben a lakosság 7 százaléka hisz. A fennmaradó 63 százalék legfeljebb egyet, vagy egyet sem tart igaznak.
„Ezek a megállapítások nem pusztán statisztikai adatok – képet adnak a társadalom állapotáról, arról, hogy kiknek és minek hisznek az emberek, hol keresnek biztonságot, és hogyan birkóznak meg a mai világ bonyolultságával”
– figyelmeztet Michal Mislovič, az NMS elemzője.
Emberek, akik hisznek a hoaxoknak (63%) – egyáltalán nem, vagy legfeljebb egy elméletnek adnak hitelt.
Emberek, akik hajlamosak hinni (19%) – kettőt-hármat tartanak igaznak.
Hiszékenyek (11%) – négy-öt elméletben hisznek.
Erős hívek (7%) – hat vagy akár az összes elméletet igaznak gondolják.
A chemtrail-elmélet a legnépszerűbb, a laposföld-hívők száma csökkent
A nyolc kiválasztott álhír közül a legtöbb szlovákiai lakos a chemtrail-elméletet tartja igaznak. Ez a konspirációs elmélet arról szól, hogy a repülők szándékosan vegyi anyagokat bocsátanak ki a lakosság egészségének, vagy viselkedésének befolyásolása céljából. Ebben a megkérdezettek 28%-a hisz.
A chemtrail-elméletet a szlovák információs térben több politikus és közéleti személyiség is terjeszti. Közéjük tartozik Lukáš Machala, a kulturális minisztérium szolgálati hivatalának főtitkára, Ivan Ševčík nyugalmazott rendőrtábornok és parlamenti képviselő, valamint Oskar Rózsa zenész – tájékoztatott a felmérés kapcsán a SME.
A lakosság több mint egynegyede úgy gondolja, hogy a 2001. szeptember 11-i támadásokat az amerikai kormány rendelte el. A harmadik leggyakrabban elfogadott álhír az az állítás, hogy az ukrajnai háború a nyugati média színjátéka. Ezt a narratívát, amely az oroszbarát dezinformációs kampányok része, a lakosság 23%-a tartja igaznak. Hasonló arány hisz abban is, hogy a világot a zsidók irányítják.
Kevesebb mint a lakosság egyötöde hisz abban, hogy a holdraszállás megrendezett volt, hogy a klímaválság a tudósok vagy politikusok kitalációja, illetve hogy az oltások a lakosság „becsipeltetését” szolgálják.
A legkevésbé elterjedt álhír a laposföld-elmélet, ebben a lakosság 6%-a hisz.
A Z generáció tagjai és a férfiak könnyebben megvezethetőek
A felmérésből kiderült, hogy a férfiak sokkal hajlamosabbak hinni az álhírekben, mint a nők. A nők a férfiaknál gyakrabban választják a kitérő „nem tudom” választ, ahelyett, hogy igaznak tartanák az adott elméletet.
Kimutathatók különbségek a korosztályok között is. Több összeesküvés-elméletben hisznek a Z generáció fiataljai, valamint az X generáció tagjai, azaz a 45–60 év közöttiek.
„Úgy tűnik, hogy a Z generáció paradox módon fogékonyabb a dezinformációkra, mint a legidősebb Baby Boomerek nemzedéke, annak ellenére, hogy digitális technológiák között nőttek fel. Ennek oka lehet a közösségi média algoritmusai által létrehozott információs buborék, a TikTokon és Instagramon keresztüli passzív tartalomfogyasztás, ahol a fiatalok inkább szórakozásként érzékelik a híreket, valamint az influenszerek és kortársak erős befolyása, akikben ellenőrzés nélkül is megbíznak”
– egészítette az eredményeket Michal Mislovič.
A felmérés azt mutatja, hogy az iskolai végzettség szintje is erősen befolyásolja azt, hogy az egyén képes-e elkülönböztetni az álhíreket a valóságtól. Az adatok igazolják, hogy minél magasabb végzettséget érnek el az emberek, annál kevésbé hajlamosak elhinni az álhíreket.
A Republika és a Smer szavazói az „élen”
Számos összeesküvés-elmélet politikai témává is vált, és a választók gyakran politikai vezetőiktől veszik át azokat. Ennek bizonyítéka a jelentős eltérés az álhírekben való hit terén a különböző politikai nézetű emberek között.
Leginkább a Republika szavazói hajlamosak elhinni az összeesküvés-elméleteket.
Körülbelül egyharmaduk képes ellenállni nekik, a többiek viszont inkább igaznak tartják őket. Hasonló eredményeket mértek a Smer szavazóinál is: 10-ből 6 Smer-szavazó hajlamos hinni az álhírekben. Viszonylag magas az összeesküvés-elméletekben hívők aránya a Magyar Szövetség és a Sme rodina szavazóinak körében is.
A felmérés szerint a Progresszív Szlovákia szavazói azok, akik a legmegfelelőbben ítélik meg a hoaxokat és az álhíreket: a PS-szavazók 92%-a nem hisz a hoaxokban.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.