Csökken a laposföld-hívők száma, de a lakosság egyharmada hisz az összeesküvés-elméletekben

A chemtrail-elmélet a legnépszerűbb, a laposföld-hívők száma csökkent

A nyolc kiválasztott álhír közül a legtöbb szlovákiai lakos a chemtrail-elméletet tartja igaznak. Ez a konspirációs elmélet arról szól, hogy a repülők szándékosan vegyi anyagokat bocsátanak ki a lakosság egészségének, vagy viselkedésének befolyásolása céljából. Ebben a megkérdezettek 28%-a hisz.

A chemtrail-elméletet a szlovák információs térben több politikus és közéleti személyiség is terjeszti. Közéjük tartozik Lukáš Machala, a kulturális minisztérium szolgálati hivatalának főtitkára, Ivan Ševčík nyugalmazott rendőrtábornok és parlamenti képviselő, valamint Oskar Rózsa zenész – tájékoztatott a felmérés kapcsán a SME.

A lakosság több mint egynegyede úgy gondolja, hogy a 2001. szeptember 11-i támadásokat az amerikai kormány rendelte el. A harmadik leggyakrabban elfogadott álhír az az állítás, hogy az ukrajnai háború a nyugati média színjátéka. Ezt a narratívát, amely az oroszbarát dezinformációs kampányok része, a lakosság 23%-a tartja igaznak. Hasonló arány hisz abban is, hogy a világot a zsidók irányítják.

Kevesebb mint a lakosság egyötöde hisz abban, hogy a holdraszállás megrendezett volt, hogy a klímaválság a tudósok vagy politikusok kitalációja, illetve hogy az oltások a lakosság „becsipeltetését” szolgálják.

A legkevésbé elterjedt álhír a laposföld-elmélet, ebben a lakosság 6%-a hisz.

A Z generáció tagjai és a férfiak könnyebben megvezethetőek

A felmérésből kiderült, hogy a férfiak sokkal hajlamosabbak hinni az álhírekben, mint a nők. A nők a férfiaknál gyakrabban választják a kitérő „nem tudom” választ, ahelyett, hogy igaznak tartanák az adott elméletet.

Kimutathatók különbségek a korosztályok között is. Több összeesküvés-elméletben hisznek a Z generáció fiataljai, valamint az X generáció tagjai, azaz a 45–60 év közöttiek.

„Úgy tűnik, hogy a Z generáció paradox módon fogékonyabb a dezinformációkra, mint a legidősebb Baby Boomerek nemzedéke, annak ellenére, hogy digitális technológiák között nőttek fel. Ennek oka lehet a közösségi média algoritmusai által létrehozott információs buborék, a TikTokon és Instagramon keresztüli passzív tartalomfogyasztás, ahol a fiatalok inkább szórakozásként érzékelik a híreket, valamint az influenszerek és kortársak erős befolyása, akikben ellenőrzés nélkül is megbíznak”

– egészítette az eredményeket Michal Mislovič.

A felmérés azt mutatja, hogy az iskolai végzettség szintje is erősen befolyásolja azt, hogy az egyén képes-e elkülönböztetni az álhíreket a valóságtól. Az adatok igazolják, hogy minél magasabb végzettséget érnek el az emberek, annál kevésbé hajlamosak elhinni az álhíreket.

A Republika és a Smer szavazói az „élen”

Számos összeesküvés-elmélet politikai témává is vált, és a választók gyakran politikai vezetőiktől veszik át azokat. Ennek bizonyítéka a jelentős eltérés az álhírekben való hit terén a különböző politikai nézetű emberek között.

Leginkább a Republika szavazói hajlamosak elhinni az összeesküvés-elméleteket.

Körülbelül egyharmaduk képes ellenállni nekik, a többiek viszont inkább igaznak tartják őket. Hasonló eredményeket mértek a Smer szavazóinál is: 10-ből 6 Smer-szavazó hajlamos hinni az álhírekben. Viszonylag magas az összeesküvés-elméletekben hívők aránya a Magyar Szövetség és a Sme rodina szavazóinak körében is.

A felmérés szerint a Progresszív Szlovákia szavazói azok, akik a legmegfelelőbben ítélik meg a hoaxokat és az álhíreket: a PS-szavazók 92%-a nem hisz a hoaxokban.