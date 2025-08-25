Közélet

A Szlovákia mozgalom szeretné, ha népszavazással lerövidíthető lenne a kormányzati ciklus

Igor Matovič
TASR-felvétel
tasr
TASR

Az ellenzéki Szlovákia szeretné, ha népszavazással lerövidíthető lenne a kormányzati ciklus, és a lakosság így kikényszeríthetné előrehozott választást kiírását. Az alkotmánymódosító javaslatot a Szlovákia, Za ľudí, KÚ-frakció terjesztette elő.

„Az alkotmánymódosítás célja az állampolgári jogok és a közügyek irányításában való részvétel erősítése a népszavazás intézményén keresztül. Ez a jelenlegi politikai helyzet miatt is szükséges, mivel a parlamenti többség nem a közérdekeket védi, hanem a saját és a pénzügyi csoportok érdekeit” – közölte a párt.

Arra is rámutatott, hogy korábban is voltak ilyen társadalmi kezdeményezések, 2023-ban pedig a Smer és az akkori ellenzéki pártok akarták elérni a választási ciklus lerövidítését népszavazás útján. „A javaslat ezért tükröt tart a jelenlegi kormánypártok elé. A támogatásával megmutathatják, hogy 2023-ban valóban komolyan gondolták, hogy a nép kezébe adják a döntést ebben a kérdésben, vagy színjáték volt az egész” – üzente a Szlovákia mozgalom. 

Robert Fico
Smer
Peter Pellegrini
Matúš Šutaj Eštok
Hlas
Andrej Danko
SNS
Progresszív Szlovákia
Michal Šimečka
SaS
Branislav Gröhling
Szlovákia mozgalom
Igor Matovič
KDH
Milan Majerský
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?