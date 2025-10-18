A Szentszék hivatalosan jóváhagyta, hogy 2026-ban ideiglenesen ne legyen munkaszüneti nap a Hétfájdalmú Szűzanya, Szlovákia védőszentjének ünnepe szeptember 15-én – erősítette meg diplomáciai jegyzékben a Szlovákiában működő Apostoli Nunciatúra.
A Szentszék rábólintott: szeptember 15-e nem lesz munkaszüneti nap Szlovákiában
Juraj Blanár (Smer) külügyminiszter közölte: a döntés a jelenlegi gazdasági helyzet miatt szükségessé vált konszolidációs intézkedések része. „Nem könnyű szívvel hoztuk meg ezt a döntést, de felelős kormányként elkerülhetetlennek tartottuk” – fogalmazott a tárcavezető.
Blanár tájékoztatása szerint a külügyminisztérium több körben egyeztetett a Szentszékkel annak érdekében, hogy a lépés összhangban legyen a Szlovákia és a Vatikán közötti alapszerződéssel.
„Szlovákia tiszteletben tartja a nemzetközi jog és a szerződéses kötelezettségek alapelveit, és e döntés esetében is ezekkel összhangban járt el”
– hangsúlyozta.
A külügyi tárca kiemelte: Szlovákia továbbra is maradéktalanul teljesíti nemzetközi kötelezettségeit, és meg kívánja őrizni a jó kapcsolatokat a Szentszékkel. „Bízom benne, hogy a Hétfájdalmú Szűzanya ünnepének lelki jelentősége – mint Szlovákia patrónájáé – a jövőben is megmarad, és továbbra is élő része lesz a hívők lelki életének” – zárta nyilatkozatát a külügyminiszter.
