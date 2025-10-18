Közélet
Frissítve

A Szentszék rábólintott: szeptember 15-e nem lesz munkaszüneti nap Szlovákiában

Szent Péter-bazilika
TASR/AP-felvétel
Mészáros Richárd

A Szentszék hivatalosan jóváhagyta, hogy 2026-ban ideiglenesen ne legyen munkaszüneti nap a Hétfájdalmú Szűzanya, Szlovákia védőszentjének ünnepe szeptember 15-én – erősítette meg diplomáciai jegyzékben a Szlovákiában működő Apostoli Nunciatúra.

Juraj Blanár (Smer) külügyminiszter közölte: a döntés a jelenlegi gazdasági helyzet miatt szükségessé vált konszolidációs intézkedések része. „Nem könnyű szívvel hoztuk meg ezt a döntést, de felelős kormányként elkerülhetetlennek tartottuk” – fogalmazott a tárcavezető.

Blanár tájékoztatása szerint a külügyminisztérium több körben egyeztetett a Szentszékkel annak érdekében, hogy a lépés összhangban legyen a Szlovákia és a Vatikán közötti alapszerződéssel. 

„Szlovákia tiszteletben tartja a nemzetközi jog és a szerződéses kötelezettségek alapelveit, és e döntés esetében is ezekkel összhangban járt el” 

– hangsúlyozta.

A külügyi tárca kiemelte: Szlovákia továbbra is maradéktalanul teljesíti nemzetközi kötelezettségeit, és meg kívánja őrizni a jó kapcsolatokat a Szentszékkel. „Bízom benne, hogy a Hétfájdalmú Szűzanya ünnepének lelki jelentősége – mint Szlovákia patrónájáé – a jövőben is megmarad, és továbbra is élő része lesz a hívők lelki életének” – zárta nyilatkozatát a külügyminiszter.

Szentszék
szeptember 15.
munkaszüneti nap
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?