A szakszervezetek is nagygyűlésre hívják tagjaikat a Fico-kormány konszolidációs csomagja ellen

A Szakszervezetek Országos Szövetsége (KOZ) elutasítja a Fico-kormány által előkészített konszolidációs csomagot, és szeptember 30-ra Pozsonyba tiltakozó nagygyűlést hív össze. 

A Szakszervezetek Országos Szövetsége (KOZ) szerint a konszolidációs csomag legnagyobb terhét a munkavállalóknak kellene viselniük, ami szerintük elfogadhatatlan.  Kifogásolják azt is, hogy a kormány és a parlament nem folytat párbeszédet a szociális partnerekkel, és nem keresik a konszolidáció terheinek igazságosabb elosztását. 

A KOZ számítása szerint a 2,7 milliárdos konszolidációs csomagból a munkavállalókra háruló teher mintegy 814 millió eurót tesz ki – ez majdnem 400 eurót jelent minden egyes dolgozó ember számára.  

 A szociális partnerek többször kérték az érdemi vitát, és maguk is felajánlottak alternatív intézkedési javaslatokat, amelyek igazságosabb módon biztosíthatnák a közpénzek konszolidációját. Párbeszéd helyett azonban a kormány ismét az utolsó pillanatban, valós módosítási lehetőség nélkül terjesztette a csomagot az érdekegyeztető tanács elé, kifogásolta a KOZ. 

A szakszervezet ezért 2025. szeptember 30-án, 15:00 órakor Pozsonyban, a parlament épülete előtt tiltakozó gyűlést tart. 

„A cél világosan kifejezni: elfogadhatatlan, hogy a dolgozók legyenek ismét azok, akik a legnagyobb terhet viselik a kormány döntései miatt” 

– írja felhívásában a KOZ. 

A KOZ minden munkavállalót és a konszolidációs csomagot elutasító embert vár a tiltakozásra. A csomag ellen az ellenzék holnapra szervez nagygyűlést, az SaS és a Demokraták párt pedig november 17-ére általános sztrájkot szervez. 

