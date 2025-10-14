A Smer zuhan a megszorítások miatt? Még ellentmondásosak a felmérések

A múlt héten két közvélemény-kutatás is megjelent a pártok támogatottságáról – nagyon eltérő következtetésekkel. Az NMS úgy látja, hogy a Progresszív Szlovákia az elmúlt hónapok nagy nyertese, miközben egyre tágabbra nyílik az olló a legnagyobb ellenzéki párt és a Smer között. A Statisztikai Hivatal alá tartozó Infostat azonban más módszerekkel arra jutott, hogy valójában nincs nagy különbség a vezető politikai pártok támogatottságában. Vannak olyan megállapítások, amelyekben mindkét felmérés egyezik.

NMS: beütött a csőd a koalíciónál

Az NMS Market Research Slovakia havonta publikálja a felméréseit. A közvélemény-kutató ügynökségnél ugyanakkor – szakmai szemmel nézve – óriási változásokat tapasztaltak az október elején végzett felmérésben az egy hónappal korábbi adatokhoz képest. A felméréseket korábban is vezető Progresszív Szlovákia támogatottsága 2,7 százalékponttal nőtt, ezzel rekordszámú választót, a biztos szavazók 24,8 százalékát képes megszólítani az ügynökség szerint. A Smer viszont nagyon rosszul járt: a legnagyobb kormánypárt támogatottsága 2,2 százalékponttal csökkent, 17,9 százalékra.

Más pártok népszerűségét is megviselte az elmúlt időszak. A Republika népszerűségének felívelése tovább folytatódik, a szélsőjobbodali párt támogatottsága az NMS szerint már meghaladja a 11,8 százalékot és tizedével nőtt. A Hlas azonban 1,2 százalékot vesztve már csak 8,3 százalékon áll.

Csökkent a támogatottsága a Szlovákia mozgalomnak (6,4), a SaS-nak (5,9), a KDH-nak (5,4), ellenben bejutna a parlamentben a fokozatosan erősödő Demokraták párt (5,2).

A Szlovákia mozgalom eredményét árnyalja, hogy a párt frakciójában ülő Emberekért (Za ľudí) további 1,4 százalékot hozna, csakúgy, mint a parlamenti csoportot éppen elhagyó Keresztény Unió. Az NMS szerint a Magyar Szövetség 4,4 százalékos eredménnyel maradna kint a törvényhozásból, az SNS-t pedig mindössze két százalékra mérték.

A felmérés eredményéből arra lehet következtetni, hogy némi stabilizálódás után ismét megindult felfelé a PS – de ezt a liberális párt részben a saját partnereinek kárára tette meg, illetve a Smer- és Hlas-választók elkedvetlenedése miatt is jól szerepelhetett.

Infostat: nincs látnivaló

A héten ugyanakkor egy másik ügynökség is saját eredményekkel jelentkezett: az állami Infostat, amely eredetileg az év elejétől kezdte publikálni a felméréseit, majd a tavaszt követően hónapokra elhallgatott. Abban az időszakban az SaS és az SNS is az eredmények manipulálásával vádolta meg a közvélemény-kutatót (amelyet a Smer-delegáltja vezet).

Az Infostat eredményei jócskán eltérnek a többi ügynökségtől, a Smer 20,2 százalékkal vezet a 20,1 százalékos PS előtt – ami egyébként még az Infostat mércéjével mérve is furcsa, az ügynökség tavaszi adataihoz képest a PS egyenesen öt százalékpontot veszített.

A Hlas a szervezet adatai szerint kilenc, a Republika 8,9 százalékon áll, a KDH népszerűsége pedig eléri a 8,6 százalékot. További három párt is a parlamentbe kerülne, az SaS (6,1), a Szlovákia mozgalom (5,3), valamint a Demokraták (5,1). A Magyar Szövetség az Infostat szerint sem éri el az öt százalékos küszöböt, 3,9 százalékon áll – az SNS pedig mindössze 3,1 százalékos népszerűségnek örvend.

A Statisztikai Hivatal alá tartozó ügynökség eltérő adatait részben magyarázhatja egy módszertani különbség: az Infostat leginkább a terepen dolgozik és a közhangulat egyéb változásait is vizsgálja, míg a havi felméréseket közlő ügynökségek telefonos és internetes paneleket is felhasználnak a kutatásaikban.

Turbulens időszak

Érdemes megjegyezni azt is, hogy míg az NMS október elején gyűjtött adatokat, az állami ügynökség még szeptember folyamán kutatott. Márpedig szeptemberben két vezető téma is dominálta a közbeszédet: az egyik a kormány által hosszú idő után bemutatott gazdasági megszorítások kérdése, a másik pedig a váratlanul sikeresnek bizonyuló alkotmánymódosítási javaslat.

Az első témát jellemzően az ellenzék kiugrási lehetőségeként értékelték, a második fejleményről azonban jellemzően azt tartották valószínűnek az elemzők, hogy összezavarhatja az ellenzéki szavazókat – különösen az együttműködésből „kiszavazó” KDH és a Szlovákia mozgalom szimpatizánsait.

Azt, hogy a kormánykoalíció és a veszélyeztetett ellenzéki pártok miként keverednek ki az elmúlt hetek politikai eseményeiből, a többi ügynökség által mért tendenciák is megmutathatják. A nagy ügynökségek közül az Ipsos, az AKO és a Focus is havi rendszerességgel méri a közhangulat változását.