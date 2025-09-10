Közélet

A Smer erősödött, csökkent a PS előnye, a Demokraták bejutnának a parlamentbe

A Smer erősödött, ezáltal a Progresszív Szlovákia előnye csökkent, a Demokraták pedig átlépték az 5 százalékos küszöböt – derült ki az NMS ügynökség legújabb felméréséből, amelyet a DenníkN közölt. Az ellenzéki oldalon öt párt, köztük a Szlovákia Mozgalom, 81 mandátummal kormányt tudna alakítani. A Smer, a Republika és a Hlas együtt 69 képviselői helyet szereznének. 

A felmérés szerint az első helyen még mindig a Progresszív Szlovákia áll, 22,1%-kal. Ez havonta 1,8 százalékpontnyi romlást jelent a pártnak. A sorrendben a második hely szintén változatlan, a Smer 20,1%-on áll, ami 2,8 százalékpontos növekedést jelent a számára. 

A felmérés szerint továbbá a következő pártok jutnának be a parlamentbe: a Republika 10,2%-kal (-0,2 százalékpont), a Hlas 9,5%-kal (+0,3 százalékpont), a Szlovákia Mozgalom 7,1%-kal (-1,1 százalékpont), az SaS 6,1%-kal (-0,1 százalékpont), a KDH 5,7%-kal (-0,3 százalékpont), és a Demokraták 5,5%-kal (+1 százalékpont). 

Még mindig nem érte el az 5 százalékos parlamenti küszöböt a Szövetség (4,1%), a Sme Rodina (3,2%) és az SNS (2%). A Demokraták az augusztusi felméréssel ellentétben bejutnának a Nemzeti Tanácsba, de parlamenti jelenlétük az NMS modellje szerint nem hozna érdemi változást az erőviszonyokban. 

A korábbi, vagyis az augusztusi NMS-felmérés szerint a Demokraták nélküli, hipotetikus négypárti koalíció 82 mandátumot szerzett volna, míg most az ötpárti koalíció a Demokratákkal együtt 81-et kapna. Az NMS elemzője, Mikuláš Hanes szerint ez annak tudható be, hogy a Demokraták pártja szinte teljes mértékben ellenzéki szavazókat tud magához vonzani. Az elemző szerint tehát

„a Demokraták nem növelik az ellenzéki tábor erejét, hanem a potenciális partnereiktől vesznek el százalékokat.” 

Az NMS-felmérés szeptember 3. és 7. között készült. Nem volt megrendelője a felmérésnek, az NMS ügynökség a saját költségvetéséből finanszírozta azt. 

