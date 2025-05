A Smer a merényletre emlékezik, amiért az ellenzéket hibáztatja és Zuzana Čaputovát is belekeverné

Robert Fico tanácsadója és jogi képviselője, David Lindtner keddi sajtótájékoztatóján Zuzana Čaputová korábbi köztársasági elnököt és hivatalát is bele akarta keverni a merényletbe. Arról beszélt, hogy vannak nyitott kérdések. „Egy alapvető tényre akarom felhívni a figyelmet, és ezzel a kérdéssel a jövőben is foglalkozni akarunk, hogy a Meta miért törölte azonnal a merénylet után, május 16-án az elkövető Facebook-profilját” – tette fel a kérdést Lindtner. Majd rögtön hozzáfűzte, hogy más gyanús körülmény is van ezzel kapcsolatban.

Ez még nem keltené fel a figyelmünket, ha előtte nem lett volna kommunikáció a Meta és Čaputová köztársasági elnök hivatala, Metod Špaček hivatalvezető között. Miért törölték még aznap a Facebook-profilt, azután, amikor ez a kommunikáció lezajlott?

– tette fel a kérdést Lindtner. Még azt is jelezte, hogy az ügyben a rendőrség nem hallgatott ki mindenkit.