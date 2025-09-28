Közélet

A rendőrség nem tervezi a teherforgalom korlátozását a reggeli csúcsban

TASR-felvétel
A rendőrség nem mérlegeli a teherforgalom korlátozását a reggeli csúcsidőszakokban, mivel ez közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai szempontból sem megvalósítható – közölte Jana Maškarová megbízott országos rendőrfőkapitány. Elmondása szerint a rendőrséghez több bejelentés is érkezett a reggeli közlekedési helyzet miatt.

Pozsony megye rendőrfőkapitánya, Viliam Adamec hozzátette: a rendőrség rendszeresen rögzíti a reggeli torlódásokat, például a D2-es autópályán Pozsony előtt. Mint mondta, a dugók oka a zajvédő fal építése, amely miatt forgalomkorlátozás van érvényben. „

Jelenleg a rendőrség közlekedési mérnökeivel együtt vizsgáljuk a helyzetet, és igyekszünk megoldást találni, hogy a torlódások csökkenjenek. A tehergépkocsik közlekedésének korlátozásával azonban ez nem kezelhető” 

– hangsúlyozta Adamec.

