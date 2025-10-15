A rendőrség már vizsgálódik Kotlár ügyében
Az oltásokkal riogató Kotlárt már kihallgatta a rendőrség
Az SaS képviselői szerint rémhírterjesztés gyanúja miatt indult eljárás a járványügyi kormánybiztos ellen.
Peter Kotlár az elmúlt fél évben többször is próbálta bizonyítani, hogy a koronavírus elleni, mRNS alapú vakcinák veszélyesek lehetnek az emberek egészségére, mert módosítják a DNS-t. A szakmai közeg azonban egyértelműen elutasítja a kormánybiztos állításait: a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) legutóbbi jelentésében is az szerepelt, hogy Kotlár mindenféle tudományos alapot nélkülözve kérdőjelezi meg a vakcinák hatékonyságát.
Kotlár távozását követelik
Az SaS korábban feljelentést is tett a kormánybiztos ellen, és a rendőrség most el is indította a büntetőeljárást. Hivatalosan ugyan még nem kezelik gyanúsítottként Kotlárt, de Mária Kolíková korábbi igazságügyi miniszter szerint ez rövid időn belül megváltozhat.
Tomáš Szalay, az SaS parlamenti képviselője és egyben egészségügyi szakértője elmondta, volt lehetősége betekinteni a rendőrségi iratokba, és úgy gondolja, a nyomozók valóban ki akarják vizsgálni az ügyet, így bízik benne, hogy nem lesz semmilyen „külső beavatkozás”. Egyúttal felszólította a kormányt, hogy azonnal váltsa le a kormánybiztost.
Kihallgatták a kormánybiztost
Ez azonban jelenleg valószínűtlennek tűnik, mivel Robert Fico (Smer) miniszterelnök egyértelműen kijelentette, hogy elégedett Kotlár munkájával és a leváltása szóba sem kerülhet.
„Ez a kormány szomorú névjegykártyája. Ezzel elősegítik, hogy az egészségügy visszatérjen a középkorba”
– fogalmazott Szalay.
Jana Bittó Cigániková (SaS) elmondta: Kotlárt már kihallgatta a rendőrség, és a vallomásából kitűnik, hogy az oltással kapcsolatos kijelentéseit nem adatokra alapozta, pusztán az ő képzeletének szüleményei voltak.
Kotlárra várva
Míg Fico és a Kotlárt jelölő SNS egyértelműen kiáll a kormánybiztos mellett, addig a harmadik koalíciós párt, a Hlas miniszteri folyamatosan azt ismételgetik, hogy Kotlár még mindig nem teljesítette a feladatot, amire a kormány felkérte őt. Arra a jelentésre várnak, amit a kormánybiztosnak a koronavírus-járvány kezeléséről kellett volna kidolgoznia – pontosabban arról, hogy a járványügyi óvintézkedések közül melyek voltak hatékonyak mind közegészségügyi, mind gazdasági szempontból.
Kamil Šaško egészségügyi miniszter (Hlas) annyit mondott, hogy a rendőrség csak végezze a dolgát, Kotlár pedig nem az ő jelöltje.
„Egyértelműen a szakértők, a tudomány és a modern orvoslás oldalán állok”
– tette hozzá.
Kotlár közben követelőzik
A kormánybiztos azonban láthatóan nem akar a rá bízott feladattal foglalkozni. „Nem fogok olyan elemzéseket csinálni, amilyeneket Drucker, Pellegrini, Šaško és Eštok elvárnak tőlem” – jelentette ki még szeptemberben. Ehelyett azt követelte az egészségügyi minisztertől, hogy válaszoljon az oltásokkal és az adatkérelemmel kapcsolatos kérdéseire.
A kormánybiztos az elmúlt hetekben egyre többet követelőzött, a Denník N nyomán összeszedtük, kitől mit szeretne megkapni.
- Peter Pellegrini köztársasági elnököt és a Hlas pártot arra kéri, hogy ne korlátozzák a hatáskörét, és járjanak el úgy, mintha csak egyetlen helyes vélemény létezhetne.
- Ficótól azt kéri, hogy Szlovákia még az állami költségvetés elfogadása előtt utasítsa el a frissített nemzetközi járványügyi előírásokat, amelyek az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyezményének alapját képezik.
- Kamil Šaškót arra kéri, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot arról, biztonságosak-e a koronavírus elleni vakcinák, és közölje, milyen bizonyítékokra alapozza ezt az állítását.
- A főügyészt, Maroš Žilinkát arra kéri, hogy tájékoztassa a közvéleményt, milyen szakaszban van az mRNS-vakcinákkal kapcsolatos panaszának vizsgálata.
- Matúš Šutaj Eštok belügyminisztert arra kéri, adjon tájékoztatást arról, mi történt azokkal az egészségügyi adatokkal, amelyeket a Közegészségügyi Hivatal utasítására töröltek.
- A Hlas képviselőit arra kéri, hogy ne állítsák azt, hogy kormánybiztosként az ő feladata a járvány alatti gazdálkodás hiányosságaira rámutatatni.
- Šaškót, Šutaj Eštokot és Denisa Saková gazdasági minisztert arra szólítja fel, hogy hozzák nyilvánosságra az állam járvány alatti gazdálkodásáról készült auditok eredményeit.
- Nyilvános vitát követel a dezinformációs szcéna ismert alakjaival, Ján Lakota orvossal és Soňa Peková cseh molekuláris biológussal.
- Azt is követeli, hogy ne alkalmazzák az mRNS alapú vakcinákat, és ne vásároljanak új oltóanyagokat, amíg az ügyben folyó vizsgálat le nem zárul.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.