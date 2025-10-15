Az oltásokkal riogató Kotlárt már kihallgatta a rendőrség

Peter Kotlár az elmúlt fél évben többször is próbálta bizonyítani, hogy a koronavírus elleni, mRNS alapú vakcinák veszélyesek lehetnek az emberek egészségére, mert módosítják a DNS-t. A szakmai közeg azonban egyértelműen elutasítja a kormánybiztos állításait: a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) legutóbbi jelentésében is az szerepelt, hogy Kotlár mindenféle tudományos alapot nélkülözve kérdőjelezi meg a vakcinák hatékonyságát.

Kotlár távozását követelik

Az SaS korábban feljelentést is tett a kormánybiztos ellen, és a rendőrség most el is indította a büntetőeljárást. Hivatalosan ugyan még nem kezelik gyanúsítottként Kotlárt, de Mária Kolíková korábbi igazságügyi miniszter szerint ez rövid időn belül megváltozhat.

Tomáš Szalay, az SaS parlamenti képviselője és egyben egészségügyi szakértője elmondta, volt lehetősége betekinteni a rendőrségi iratokba, és úgy gondolja, a nyomozók valóban ki akarják vizsgálni az ügyet, így bízik benne, hogy nem lesz semmilyen „külső beavatkozás”. Egyúttal felszólította a kormányt, hogy azonnal váltsa le a kormánybiztost.