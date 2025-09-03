A radikális minimálbér-emelés miatt drágulhat jövőre a kenyér

Néhány hete már tudni lehet, hogy a minimálbér összege 2026-ban 915 euróra emelkedik. A döntés azonban nemcsak a legalacsonyabb bérért dolgozó munkavállalókat érinti, hanem az alkalmazottak döntő többségét, mivel a minimálbér alakulásától függ a különböző pótlékok végleges nagysága is. A minimálbérrel együtt az éjszakai, a hétvégi, valamint az ünnepen történő munkavégzésért járó pótlékok is emelkednek. Mivel azonban az elmúlt időszakban az ország gazdasága nem muzsikál túl jól, így a vállalatok is egyre nehezebben birkóznak meg a bérköltségek emelkedésével.

„Ez a tétel jövőre egyénenként eléri az 1245 eurót, így a cégek egy-egy alkalmazottra jutó kiadásai éves szinten várhatóan 111 euróval emelkednek majd. Amennyiben tehát nem sikerül növelniük a forgalmat, kénytelenek lesznek az elbocsátások, esetleg az áremelés mellett dönteni”

– mutatott rá Radovan Ďurana, az INESS elemzője. Ďurana úgy véli, első körben feltehetően a termelő ágazatok, valamint a vendéglátásban dolgozók lesznek kénytelenek árat emelni.

A szakértő jóslatát pedig már az érintett ágazatok egyes képviselői is megerősítették. Egy pékség esetében a munkaidő nagyjából 80 százaléka beleesik a pótlékos időbe.

„Mivel az esetek többségében eleve nem rendelkezünk elég munkavállalóval, így a fizetések visszavágása, valamint a létszámcsökkentés egyáltalán nem opció. Emiatt nem marad más választásunk, mint beépíteni a bérköltségek növekedését az eladási árakba”

– közölte Milan Lapšanský, a Szlovákiai Pékségek, Cukrászok és Tésztagyártók Szövetsége ügyvezető igazgatója (SZPCC), aki szerint borítékolható, hogy az alapélelmiszerek többsége jövőre valamivel ismét drágább lesz. (td)