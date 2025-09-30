Nem mindenki tűri csendben a megszorításokat: a parlament előtt tüntetnek a szakszervezetek

A KOZ szerint a kormány elsősorban a munkavállalókra hárítja át a megszorítások terhét.

“Ez nem konszolidáció, hanem a hozzá nem értés tipikus példája”

– mondta a tüntetésen Monika Uhlerová, a KOZ elnöke. Bírálta a kormányt, mert úgy fogadta el az intézkedéseket, hogy nem egyeztetett a szakszervezettel.

„Nem értünk egyet az így beállított intézkedésekkel, amelyek a munkavállalók és dolgozók számára növelik az adókat, növelik a járulékterheket, befagyasztják a béreket, és a munkaszüneti napok eltörlésével növelik a ledolgozott napok számát”

- jelentette ki a KOZ elnöke.

A KOZ kérte Peter Pellegrini köztársasági elnököt is, hogy ne írja alá a konszolidációs csomagot. Az államfő egyelőre kivár, a csomag aláírása előtt még találkozni akar Robert Fico kormányfővel és Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminiszterrel.

A KOZ a tüntetésen elfogadott nyilatkozatban tiltakozik a konszolidációs csomag ellen, amelyhez csatlakozott valamennyi tagszervezete, beleértve az iparban, a kereskedelemben, a szolgáltatásokban, a kultúrában, a közigazgatásban és az államigazgatásban dolgozók szakszervezeteit is.

„Ma azért vagyunk itt, hogy világosan és egyértelműen kifejezzük tiltakozásunkat a kormány konszolidációs intézkedései miatt, amelyeket elsősorban a munkavállalók vállát nyomják”

- áll a nyilatkozatban.

A KOZ számítása szerint a 2,7 milliárdos konszolidációs csomagból a munkavállalókra háruló teher mintegy 814 millió eurót tesz ki – ez majdnem 400 eurót jelent minden egyes dolgozó ember számára.

A szociális partnerek többször kérték az érdemi vitát, és maguk is felajánlottak alternatív intézkedési javaslatokat, amelyek igazságosabb módon biztosíthatnák a közpénzek konszolidációját. Párbeszéd helyett azonban a kormány ismét az utolsó pillanatban, valós módosítási lehetőség nélkül terjesztette a csomagot az érdekegyeztető tanács elé, kifogásolta a KOZ.