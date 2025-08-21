„A nagyhatalmak nem sérthetik meg a nemzetközi jogot” – emlékeznek a szlovák politikusok

Peter Pellegrini államfő szerint a Szovjetunió vezette katonai szövetség inváziója szomorú történelmi eseményt jelent, ami hosszú időre befolyásolta a csehszlovák állam politikai életét és a lakosok sorsát. Pellegrini szerint az események egyben olyan emberi karakterek történetét is elmesélik, akik a katonai és politikai nyomás ellenére is kitartottak a meggyőződésük mellett. Az államfő úgy látja, az események megismétlődésének elkerülése érdekében fontos az Európai Unióban és a NATO-ban kialakult kapcsolatok ápolása és Szlovákia nemzetközi pozícióinak megerősítése.

Juraj Blanár külügyminiszter az évforduló kapcsán arra mutatott rá, nem szabad megengedni, hogy bármelyik nagy állam eltapossa egy kisebb állam szuverén és jogos igényeit, a nagyhatalmak nem sérthetik meg a nemzetközi jogot.

Blanár egy, az esemény évfordulója alkalmából tartott ünnepi beszédében a Comenius Egyetem bölcsészkara előtt kijelentette, ez az alapelv különösen fontos a mostani időkben, mikor a nemzetközi szabályrendszer leépülésének lehetünk tanúi. A tárcavezető az országok közti kölcsönös tisztelet fontosságára hívta fel a figyelmet és arra, hogy diplomáciai úton kell megoldani a konfliktusokat és a feszültségeket.

A Progresszív Szlovákia (PS) kapcsolódó állásfoglalásában kijelentette, 1968. augusztusának üzenete, hogy most is őrizni kell a szabadságot, különösen egy olyan világban, ahol a háború egyenesen a szlovákiai határok mögött zajlik. A Szabadság és Szolidaritás a Varsói Szerződés csapatainak bevonulását szimbolikusnak tartja, ami rámutat, miként tudják erőszakkal elfojtani az idegen hatalmak egy ország szabadságvágyát és demokratikus ambícióit. "A szabadság nem magától értetődő" – üzeni a párt.

A KDH szerint az 1989 után felnövő generációk természetesnek tartják az emberi jogok betartását, de az 1968-as események mutatják, milyen könnyen el lehet veszíteni a szabadságot. „Ötvenhét éve a kommunista rendszer meg akart védeni a szabadság „veszélyétől“ és az „ellenséges” szabad világ befolyásától. A vezetők akkor is Moszkvába utaztak tanácsért” – jelenti ki közleményében a kereszténydemokrata formáció.

A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS) az ország legsötétebb napjaiként írja le a Varsói Szerződés csapatainak megszállását, amely megsemmisítette a szocializmus reformjához fűzött reményeket.