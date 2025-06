A munkavállalók egy része képtelen megélni a fizetéséből

A Szlovák Statisztikai Hivatal 2024 végén, valamint 2025 első hónapjaiban is arról számolt be, hogy a nominál- és reálbérek egyaránt emelkedtek, a tavalyi átlagfizetés pedig elérte az 1524 eurót.

„A reálbérek növekedése általában arra utal, hogy a lakosok valamivel többet engedhetnek meg maguknak, esetleg még a folyamatosan emelkedő megélhetési költségek árnyékában sem szembesülnek nehézségekkel, ha fent szeretnék tartani a korábbi életszínvonalukat. A valós helyzet azonban nem minden esetben van összhangban ezzel a felvetéssel” – mutatott rá Jitka Kouba, a Grafton munkaerő-közvetítő ügynökség marketingvezetője, hogy a vállalat legfrissebb felmérése igen borús képet fest az aktuális viszonyokról.

Anyagi korlátok

A Grafton adatgyűjtésének eredményei szerint a múlt évben a szlovákiai munkavállalók több mint felének nem emelkedett a fizetése. „Mindössze a megkérdezettek 40 százaléka számolt be növekedésről, a válaszadók 13 százaléka pedig egyenesen csökkenésről beszélt” – közölte Kouba, aki arra is kitért, hogy a felmérés résztvevőinek egy része nincs túl jó helyzetben, a jövedelmük ugyanis még az alapvető kiadásaik fedezésére sem elegendő. Ezek a szélsőségek azonban nagyjából a válaszadók negyedét érintik. A megkérdezettek majdnem fele azonban fizetéstől fizetésig él, és legfeljebb a válaszadók negyede számolt be arról, hogy még arra is van lehetősége, hogy pénzügyi tartalékot képezzen.

Érdemes továbbá megjegyezni, hogy a nemek közötti bérkülönbség ebben az esetben is tetten érhető, a férfiak ugyanis jóval nagyobb számban érezték az anyagi megbecsülést, mint a nők.

Vannak alternatívák

A Grafton szakemberei szerint azoknak sem kell csüggednie, akik jelenleg kedvezőtlen pénzügyi helyzetben vannak, mivel akadnak olyan lehetőségek, amikkel növelhetik a bevételeiket.

„A probléma megoldását érdemes házon belül kezdeni, elbeszélgetni az aktuális munkaadónkkal és béremelésért folyamodni. Jelenleg a vállalatok is számos kihívással küzdenek, a fokozódó munkaerőhiány miatt azonban nem engedhetik meg maguknak, hogy értékes alkalmazottakat veszítsenek. Ha mégsem tudunk kompromisszumra jutni a jelenlegi főnökünkkel, akkor érdemes új állás után nézni” – tanácsolják a munkaerő-közvetítő ügynökség szakemberei.

