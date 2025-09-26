A lepukkant középületek országa vagyunk – az egyre növekvő energiaköltségek is sürgetik a felújítást

Az önkormányzatok túlnyomó többségének van felújításra szoruló épülete

A tanács készített egy felmérést, amely azt vizsgálta, mennyire felkészültek a szlovákiai városok és községek a középületek felújítására.

A Szlovákiában található közel 3000 településből 854 kapcsolódott be, ezek közül szinte mindegyiknek van olyan épülete, amely felújításra szorul. Az önkormányzatok közel fele tervez a következő három évben építkezést vagy középület-bővítését.

Zliechovec elmondása szerint a legtöbb szlovák város és község ehhez a saját forrás mellett állami vagy uniós forrásokat tervez felhasználni.

A felmérést az SKGBC az Önkormányzati Hivatalok Jegyzőinek Szlovákiai Szövetségével, valamint a Beruházási, Regionális Fejlesztési és Informatizációs Minisztérium regionális központjaival közösen végezte júniusban. Az eredményekről a későbbiekben bővebben is tájékoztatni fognak.

Középület egyelőre nincs a nemzetközileg elismert, fenntartható épületek listáján

Szlovákiában az idei év elején 200 épület rendelkezett nemzetközi fenntarthatósági tanúsítvánnyal. Ezek között vannak irodaházak, lakóházak, logisztikai és ipari objektumok is – több a legmagasabb minősítéssel büszkélkedhet –, a listán ugyanakkor középület még nem szerepel. Az SKGBC szerint Szlovákia a környező országokhoz képest egyelőre lemaradásban van a nemzetközileg elismert, fenntartható épületek abszolút számát tekintve, de megindult egy pozitív fejlődés.

A legtöbb „fenntartható” épület Pozsony megyében található, több mint 56%-os aránnyal, ezt követi Nagyszombat, Zsolna és Kassa megye.

A Szlovákiai Megyei Önkormányzatok Társulása (SK8) tavaly novemberben írt alá egy együttműködési memorandumot az építőipari és energetikai szektor szakmai képviselőivel, mások mellett a Szlovák Zöld Épületek Tanácsával is. Jozef Viskupič, az SK8 elnöke akkor azt mondta, az együttműködés célja a középületek felújításának felgyorsítása, az energiahatékonyság növelése és a fenntartható megoldások támogatása, amelyek hosszú távon megtakarítást és magasabb színvonalú belső környezetet biztosítanak a lakosság számára.

„A középületek korszerűsítése rendkívül fontos nemcsak az energiamegtakarítás, hanem az egészség, a komfortérzet és a takarékosság szempontjából is. Bízom benne, hogy az önkormányzatok és a szakértők együttműködése hatékony megoldásokhoz fog vezetni” – tette hozzá Viskupič.