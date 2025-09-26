Illusztrációs felvétel
A lepukkant középületek országa vagyunk – az egyre növekvő energiaköltségek is sürgetik a felújítást
A középületek energiahatékony felújításának vagy az új, fenntartható objektumok építésének előkészítésekor a leggyakoribb probléma a pénzhiány, az időhiány, illetve a nem megfelelően előkészített projektdokumentáció – mutatott rá a Szlovák Zöld Épületek Tanácsa (SKGBC).
A középületek felújítása Szlovákiában hosszú ideje kihívást jelent. A hatályos európai jogszabályok előírják az önkormányzati vagy államigazgatási épületek energiahatékonyságának növelését is, emellett a növekvő energiaköltségek, valamint gyakran az épületek rossz műszaki állapota is sürgeti a rekonstrukciót.
„Az önkormányzatok és az államigazgatási szervek azonban gyakran mégis elodázzák a beruházást, legtöbbször pénz-, és időhiányra, illetve a hiányzó projektdokumentációra hivatkozva”
– mutatott rá Miroslav Zliechovec, a Szlovák Zöld Épületek Tanácsának (SKGBC) igazgatósági tagja. Emellett gondot jelentenek az adminisztratív akadályok, a különféle pályázatokra vonatkozó, eltérő szabályozás és a szűkös határidők is.
A Szlovák Zöld Épületek Tanácsa a fenntartható építészet fő nagykövete Szlovákiában. A civil szervezet célja, hogy az építkezések, illetve az épületfelújítások fenntartható szabványok szerint valósuljanak meg, csökkentve az energiafogyasztást, minimalizálva a környezetre gyakorolt hatást és a karbonlábnyomot.
Az önkormányzatok túlnyomó többségének van felújításra szoruló épülete
A tanács készített egy felmérést, amely azt vizsgálta, mennyire felkészültek a szlovákiai városok és községek a középületek felújítására.
A Szlovákiában található közel 3000 településből 854 kapcsolódott be, ezek közül szinte mindegyiknek van olyan épülete, amely felújításra szorul. Az önkormányzatok közel fele tervez a következő három évben építkezést vagy középület-bővítését.
Zliechovec elmondása szerint a legtöbb szlovák város és község ehhez a saját forrás mellett állami vagy uniós forrásokat tervez felhasználni.
A felmérést az SKGBC az Önkormányzati Hivatalok Jegyzőinek Szlovákiai Szövetségével, valamint a Beruházási, Regionális Fejlesztési és Informatizációs Minisztérium regionális központjaival közösen végezte júniusban. Az eredményekről a későbbiekben bővebben is tájékoztatni fognak.
Középület egyelőre nincs a nemzetközileg elismert, fenntartható épületek listáján
Szlovákiában az idei év elején 200 épület rendelkezett nemzetközi fenntarthatósági tanúsítvánnyal. Ezek között vannak irodaházak, lakóházak, logisztikai és ipari objektumok is – több a legmagasabb minősítéssel büszkélkedhet –, a listán ugyanakkor középület még nem szerepel. Az SKGBC szerint Szlovákia a környező országokhoz képest egyelőre lemaradásban van a nemzetközileg elismert, fenntartható épületek abszolút számát tekintve, de megindult egy pozitív fejlődés.
A legtöbb „fenntartható” épület Pozsony megyében található, több mint 56%-os aránnyal, ezt követi Nagyszombat, Zsolna és Kassa megye.
A Szlovákiai Megyei Önkormányzatok Társulása (SK8) tavaly novemberben írt alá egy együttműködési memorandumot az építőipari és energetikai szektor szakmai képviselőivel, mások mellett a Szlovák Zöld Épületek Tanácsával is. Jozef Viskupič, az SK8 elnöke akkor azt mondta, az együttműködés célja a középületek felújításának felgyorsítása, az energiahatékonyság növelése és a fenntartható megoldások támogatása, amelyek hosszú távon megtakarítást és magasabb színvonalú belső környezetet biztosítanak a lakosság számára.
„A középületek korszerűsítése rendkívül fontos nemcsak az energiamegtakarítás, hanem az egészség, a komfortérzet és a takarékosság szempontjából is. Bízom benne, hogy az önkormányzatok és a szakértők együttműködése hatékony megoldásokhoz fog vezetni” – tette hozzá Viskupič.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.