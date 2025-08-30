Illusztrációs felvétel (Fotó: TASR)
A legjobb érettségizők inkább külföldre mennek – hiába az állami ösztöndíj, a tanári pálya nem vonzza őket
Az állami ösztöndíj sem elég vonzó ahhoz, hogy a legjobb érettségizők a szlovákiai egyetemeken maradjanak, derül ki az Állami Számvevőszék tanulmányából. A tanári pálya pedig egyáltalán nem vonzza a fiatalokat.
Az oktatási minisztérium 2022-ben vezette be a „Itthon tanulok, Szlovákia megjutalmaz” ösztöndíjprogramot a tehetséges hazai diákok támogatására, és főleg a legjobb érettségizők itthon tartására. Tavaly a támogatás egy részét hiányszakokra irányították, köztük a tanárképzésre, de ez sem hozta meg a kívánt eredményt.
A tanári pálya ösztöndíjjal sem vonzó
Az emelt ösztöndíjak ellenére például informatikatanári szakra egyetlen kiemelkedő érettségiző sem jelentkezett, pedig az informatika azon tantárgyak közé tartozik, ahol a legnagyobb a tanárhiány.
Minimális volt az érdeklődés a fizika-, kémia- és némettanári szakok iránt is: három év alatt mindegyikre mindössze két ösztöndíjas jelentkezett, tájékoztatta az Új Szót az Állami Számvevőszék (NKÚ).
A magasabb ösztöndíjak a gyógyszerészet, a gazdasági informatika, az alkalmazott informatika és az ipari mechatronika területén sem bizonyultak hatékonynak.
Ugyanakkor emelkedett a jelentkezők száma az általános orvosi és fogorvosi szakokra: tavaly 127 orvostanhallgató és 23 fogorvostanhallgató részesült ösztöndíjban.
Ők adták a hiányszakokra jelentkezők számának több mint felét – derül ki a Számvevőszék elemzéséből.
Hiányszakoknak a következő területeket sorolták be: közgazdaságtan és menedzsment, elektrotechnika és autóipar, informatika és kibernetika, pedagógia és tanárképzés, egészségügy, valamint kémia, biológia, fizika, építőipar, gépészet, közlekedés és természeti erőforrások. A minisztérium minden évben a munkaerőpiaci felmérések és a munkáltatókkal való egyeztetés alapján frissíti a hiányszakok listáját.
Évente 1000 hallgató kap ösztöndíjat
A 2022-es bevezetése óta évente körülbelül 1000 diák kapott állami ösztöndíjat.
A támogatás összege három év alatt 9000 euró, míg a 2024-ben kiválasztott 400 legjobb hiányszakos hallgató 16 500 eurót kaphat tanulmányai első három évében.
2022-től az ösztöndíj létezésének első három évében a pénzügyi hátteret az EU helyreállítási alapja fedezte, mostantól állami társfinanszírozással folytatódik a program.
A Számvevőszék alelnöke, Henrieta Crkoňová szerint az ösztöndíj fontos, de nem elégséges ösztönző.
„A diákok a döntésnél a képzés minőségét, a gyakorlati lehetőségeket, a szállás és a szabadidős szolgáltatások színvonalát is mérlegelik”
- állítja Crkoňová.
A 2025/26-os tanévtől változik a rendszer: a hiányszakokra szóló ösztöndíjaknál a minisztérium már csak a helyek számát határozza meg, a kiválasztást az egyetemek végzik saját szabályaik alapján. A számuk 400-ról 1500-ra nő, az éves támogatás azonban 4 ezer euróra csökken. A tehetségösztöndíjak összege viszont 3 ezerről 4 ezer euróra emelkedik, és ebben a tanévben először a mesterképzésben (Mgr.) résztvevő hallgatók is pályázhatnak rá.
Tavaly a 1241 legjobb érettségiző közül csupán 335-en, vagyis alig több mint egynegyedük – léptek be az ösztöndíjprogramba. A többiek nagy része feltehetően külföldön folytatta tanulmányait, más részük itthon maradt, de nem csatlakozott a programhoz, vagy egyáltalán nem tanul tovább. A Számvevőszék szerint az, hogy az ösztöndíjprogram mennyire tudta csökkenteni a tehetségek elvándorlását, jelenleg nem mérhető.
Egy héttel a tanévkezdés előtt 1000 pedagógusi állás üres
Tanárokra pedig szükség lenne, mert az iskolák által használt Edujobs.sk portálon alig egy héttel az új tanév kezdete előtt 1 248 hirdetés található. Ugyan a helyzet valamivel jobb, mint tavaly, akkor a jelenleginél 450-nel több ajánlat volt elérhető. Ez ugyan nem mind tanári állást jelent, de a portálon lévő összes aktív álláshirdetés 82 százaléka – 1 020 hirdetés – pedagógusi pozíciókra vonatkozik.
