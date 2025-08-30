A legjobb érettségizők inkább külföldre mennek – hiába az állami ösztöndíj, a tanári pálya nem vonzza őket

Az oktatási minisztérium 2022-ben vezette be a „Itthon tanulok, Szlovákia megjutalmaz” ösztöndíjprogramot a tehetséges hazai diákok támogatására, és főleg a legjobb érettségizők itthon tartására. Tavaly a támogatás egy részét hiányszakokra irányították, köztük a tanárképzésre, de ez sem hozta meg a kívánt eredményt.

A tanári pálya ösztöndíjjal sem vonzó

Az emelt ösztöndíjak ellenére például informatikatanári szakra egyetlen kiemelkedő érettségiző sem jelentkezett, pedig az informatika azon tantárgyak közé tartozik, ahol a legnagyobb a tanárhiány.

Minimális volt az érdeklődés a fizika-, kémia- és némettanári szakok iránt is: három év alatt mindegyikre mindössze két ösztöndíjas jelentkezett, tájékoztatta az Új Szót az Állami Számvevőszék (NKÚ).

A magasabb ösztöndíjak a gyógyszerészet, a gazdasági informatika, az alkalmazott informatika és az ipari mechatronika területén sem bizonyultak hatékonynak.

Ugyanakkor emelkedett a jelentkezők száma az általános orvosi és fogorvosi szakokra: tavaly 127 orvostanhallgató és 23 fogorvostanhallgató részesült ösztöndíjban.

Ők adták a hiányszakokra jelentkezők számának több mint felét – derül ki a Számvevőszék elemzéséből.

Hiányszakoknak a következő területeket sorolták be: közgazdaságtan és menedzsment, elektrotechnika és autóipar, informatika és kibernetika, pedagógia és tanárképzés, egészségügy, valamint kémia, biológia, fizika, építőipar, gépészet, közlekedés és természeti erőforrások. A minisztérium minden évben a munkaerőpiaci felmérések és a munkáltatókkal való egyeztetés alapján frissíti a hiányszakok listáját.