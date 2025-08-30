Közélet

A legjobb érettségizők inkább külföldre mennek – hiába az állami ösztöndíj, a tanári pálya nem vonzza őket

Bővülő érettségi vizsgák

Illusztrációs felvétel (Fotó: TASR)

Lajos P. János
Lajos P. János
Pozsony |

Az állami ösztöndíj sem elég vonzó ahhoz, hogy a legjobb érettségizők a szlovákiai egyetemeken maradjanak, derül ki az Állami Számvevőszék tanulmányából. A tanári pálya pedig egyáltalán nem vonzza a fiatalokat. 

Az oktatási minisztérium 2022-ben vezette be a „Itthon tanulok, Szlovákia megjutalmaz” ösztöndíjprogramot a tehetséges hazai diákok támogatására, és főleg a legjobb érettségizők itthon tartására. Tavaly a támogatás egy részét hiányszakokra irányították, köztük a tanárképzésre, de ez sem hozta meg a kívánt eredményt. 

A tanári pálya ösztöndíjjal sem vonzó 

Az emelt ösztöndíjak ellenére például informatikatanári szakra egyetlen kiemelkedő érettségiző sem jelentkezett, pedig az informatika azon tantárgyak közé tartozik, ahol a legnagyobb a tanárhiány. 

Minimális volt az érdeklődés a fizika-, kémia- és némettanári szakok iránt is: három év alatt mindegyikre mindössze két ösztöndíjas jelentkezett, tájékoztatta az Új Szót az Állami Számvevőszék (NKÚ). 

A magasabb ösztöndíjak a gyógyszerészet, a gazdasági informatika, az alkalmazott informatika és az ipari mechatronika területén sem bizonyultak hatékonynak. 

Ugyanakkor emelkedett a jelentkezők száma az általános orvosi és fogorvosi szakokra: tavaly 127 orvostanhallgató és 23 fogorvostanhallgató részesült ösztöndíjban. 

Ők adták a hiányszakokra jelentkezők számának több mint felét – derül ki a Számvevőszék elemzéséből. 

Hiányszakoknak a következő területeket sorolták be: közgazdaságtan és menedzsment, elektrotechnika és autóipar, informatika és kibernetika, pedagógia és tanárképzés, egészségügy, valamint kémia, biológia, fizika, építőipar, gépészet, közlekedés és természeti erőforrások. A minisztérium minden évben a munkaerőpiaci felmérések és a munkáltatókkal való egyeztetés alapján frissíti a hiányszakok listáját. 

Évente 1000 hallgató kap ösztöndíjat 

A 2022-es bevezetése óta évente körülbelül 1000 diák kapott állami ösztöndíjat. 

A támogatás összege három év alatt 9000 euró, míg a 2024-ben kiválasztott 400 legjobb hiányszakos hallgató 16 500 eurót kaphat tanulmányai első három évében. 

2022-től az ösztöndíj létezésének első három évében a pénzügyi hátteret az EU helyreállítási alapja fedezte, mostantól állami társfinanszírozással folytatódik a program. 

A Számvevőszék alelnöke, Henrieta Crkoňová szerint az ösztöndíj fontos, de nem elégséges ösztönző. 

„A diákok a döntésnél a képzés minőségét, a gyakorlati lehetőségeket, a szállás és a szabadidős szolgáltatások színvonalát is mérlegelik” 

- állítja Crkoňová. 

A 2025/26-os tanévtől változik a rendszer: a hiányszakokra szóló ösztöndíjaknál a minisztérium már csak a helyek számát határozza meg, a kiválasztást az egyetemek végzik saját szabályaik alapján. A számuk 400-ról 1500-ra nő, az éves támogatás azonban 4 ezer euróra csökken. A tehetségösztöndíjak összege viszont 3 ezerről 4 ezer euróra emelkedik, és ebben a tanévben először a mesterképzésben (Mgr.) résztvevő hallgatók is pályázhatnak rá. 

Tavaly a 1241 legjobb érettségiző közül csupán 335-en, vagyis alig több mint egynegyedük – léptek be az ösztöndíjprogramba. A többiek nagy része feltehetően külföldön folytatta tanulmányait, más részük itthon maradt, de nem csatlakozott a programhoz, vagy egyáltalán nem tanul tovább. A Számvevőszék szerint az, hogy az ösztöndíjprogram mennyire tudta csökkenteni a tehetségek elvándorlását, jelenleg nem mérhető.

Egy héttel a tanévkezdés előtt 1000 pedagógusi állás üres

Tanárokra pedig szükség lenne, mert az iskolák által használt Edujobs.sk portálon alig egy héttel az új tanév kezdete előtt 1 248 hirdetés található. Ugyan a helyzet valamivel jobb, mint tavaly, akkor a jelenleginél 450-nel több ajánlat volt elérhető. Ez ugyan nem mind tanári állást jelent, de a portálon lévő összes aktív álláshirdetés 82 százaléka – 1 020 hirdetés – pedagógusi pozíciókra vonatkozik. 

ösztöndíj
Számvevőszék
érettségizők
külföldi tanulás
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?