A lakosság több mint fele nem tervez nagyobb beruházást

52%-nyian mondták, hogy rosszabbul élnek, mint tavaly, és minden kiadást vissza kellett fogniuk. „16 százalékponttal nőtt azok száma, akik nem terveznek semmilyen beruházást, legnagyobb részük az 54-65 éves korosztályba tartozik, továbbá azok, akik egyedül élnek” – mondta Jaroslav Ondrušek, a Home Credit elemzője.

Míg tavaly 22%-nyian tervezték drágább háztartási felszerelés vagy bútor vásárlását, idén csak 10%-nyian. A ház- vagy lakásfelújítást tervezők aránya 17-ról 14%-re csökkent, lakásvásárlásnál 5-ről 3%-ra, drágább elektronikai berendezéseknél 13-ról 8%-ra, gépkocsi-vásárlásnál 12-ről 6%-ra.

53%-nyian a megtakarításaikból állnának ilyen költségeket, illetve a család havi bevételeiből. Utána következik a megtakarítások, a havi bevételek és a kölcsön kombinálása, csak hitelből pedig 11%-nyian állnának ilyen beruházást.

A megkérdezettek 9%-a vett fel idén fogyasztói hitelt, 8-8%-uk részletre vagy hitelkártyára vásárolt árut, ezután a rövid lejáratú hitel és személyi kölcsön (6%) következik, majd az autólízingelés és a jelzáloghitel (5%).