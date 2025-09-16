16 nagyvárosban tüntetett az ellenzék a kormány megszorító csomagja ellen, Pozsonyban mintegy 18 ezren voltak
A lakosság kiszipolyozása ellen tüntetett az ellenzék, a PS a kormányzásra készül
A fővárosban és az ország 15 másik városában szervezett tüntetést a konszolidációs csomag ellen a Progresszív Szlovákia, amelyeken az SaS, a KDH és a parlamenten kívüli Demokraták párt politikusai is részt vettek. A parlament a nap folyamán a konszolidációs csomagról tárgyalt, amelyet gyorsított eljárásban, néhány nap alatt akar elfogadni a kormánykoalíció. A pozsonyi nagygyűlésen részt vett Vít Rakušan cseh kormány alelnöke, belügyminiszter is.
A PS szerint a konszolidáció elsősorban a munkavállalókat fogja érinteni. Úgy vélik, mozgósítaniuk kell az embereket, és meg kell mutatniuk a Fico-kormányának, hogy nem tehet meg bármit büntetlenül. „Hogy nem juttathatja koldusbotra az embereket, nem adhatja el őket a maffiának, és nem rángathatja el őket valahova Oroszországba” – mondta Michal Šimečka, a PS elnöke, és hozzátette, a konszolidációt a munkavállalók, az egyéni vállalkozók és az vállalkozók elleni támadásnak tekinti. Üzent a koalíció támogatóinak is.
„Nem nevetem ki önöket, de jön a változás, Fico korszaka véget ér. Várjuk a koalíció választóit is a változáshoz”
- üzente Fico választóinak a PS elnöke. Úgy véli, hogy a tüntetésen közösen fellépő négy párt, a PS, a KDH, az SaS és a Demokraták képes lesz stabil kormányt állítani a választás után. Šimečka szerinte a pozsonyi tiltakozáson mintegy 18 ezren vettek részt.
Branislav Gröhling kijelentette, hogy a kormány maffiózókból áll.
„Bankomatot csinálnak az emberekből, kihúzzák a pénzt, amit aztán szétszórnak”
– mondta az SaS elnöke. Szerinte határozottabb lépéseket kell tenni a kormány ellen, ezért az SaS november 17-re általános sztrájkot akar szervezni. „Megkeressük az összes vállalatot, minden dolgozót, az iskolákat, a kórházakat, hogy csatlakozzanak” - mondta Gröhling.
A szakszervezetek határozottabb fellépését követelte Jaroslav Naď, a Demokraták párt elnöke is.
„Mire szolgálnak a szakszervezetek, ha nem állnak mögénk, amikor Szlovákiának a legnagyobb szüksége van rá”
- kérdezte a Demokraták elnöke.
A parlament közben megkezdte a konszolidációs csomag vitáját, a törvényeket gyorsított eljárásban akarják elfogadni, de azok még a parlamentben is módosulni fognak. A megszorító csomag ellen tiltakoznak a szakszervezetek és a munkaadók is, de egyelőre nem terveznek országos megmozdulásokat.
