Sárgaságos megbetegedést regisztráltak a közlekedési minisztériumban. A tárca bevezette a szükséges óvintézkedéseket – tájékoztatott Petra Poláčiková, a tárca szóvivője.
A közlekedési minisztériumot is utolérte a sárgaság
A hepatitisz A fertőző betegség, a máj vírusos gyulladását váltja ki. A hepatitis A vírus leggyakrabban közvetlen érintkezés útján terjed. A betegség influenzaszerű, valamint gyomor- és bélrendszeri tünetekkel kezdődik, amelyekhez hasi fájdalom, ízületi fájdalom, rossz közérzet, hőemelkedés társul, a beteg vizelete sötét színű lesz. Néhány nappal később a legtöbb betegnél kialakul a sárgaság. Legjobban a helyes kézhigiénia betartásával előzhető meg.
