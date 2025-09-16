Közélet

A konszolidációval kapcsolatos gyorsított eljárásról tárgyalt kedden a parlament

parlament kk
TASR-felvétel
tasr
TASR

Az ülés szerdán 9 órakor folytatódik.

Kedden, a parlament 39. ülésén a konszolidációs csomag elfogadásával kapcsolatos gyorsított eljárásról tárgyaltak a képviselők. A javaslatról szóló tárgyalás már pénteken elkezdődött. Az ülés szerdán 9 órakor folytatódik.

Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminiszter is jelen volt az ülésen. Az ellenzéki képviselők hangot adtak egyet nem értésüknek a jövő évi konszolidációs intézkedések elfogadásával kapcsolatos gyorsított eljárással kapcsolatban. Szerintük a javaslat megalapozatlan. Kritizálták azt is, hogy az állam nem megfelelően takarékoskodik. Szerintük a konszolidáció ismét elsősorban a lakosságot, a dolgozó embereket fogja érinteni.

Kamenický kijelentette, hogy a korábbi kormányoktól örökölte a rossz gazdasági helyzetet, amiben a jelenlegi ellenzék több képviselőjének is része volt.

A múlt héten 22 intézkedést jelentett be a pénzügyminiszter, ezek összesen 2,7 milliárd euró megtakarítást, nagyobb adóbevételt, és a járulékokból befolyó nagyobb összegeket eredményezhetnek. Szeptember 10-én a kormány megszavazta a csomagot, amely az egyes minisztériumokat érintő megtakarítási intézkedéseket egyelőre nem tartalmazza. A kormány azt javasolta a parlamentnek, hogy már a jelenlegi ülésen, gyorsított eljárásban tárgyaljon a javaslatról.

Robert Fico
Smer
Peter Pellegrini
Matúš Šutaj Eštok
Hlas
Andrej Danko
SNS
Progresszív Szlovákia
Michal Šimečka
SaS
Branislav Gröhling
Szlovákia mozgalom
Igor Matovič
KDH
Milan Majerský
Ladislav Kamenický
konszolidáció
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?