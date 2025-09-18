A konszolidáció és a nyugdíjak – erre kell készülnie

Nem lehet azt mondani, hogy teljes a nyugalom a Nottingham Forestnél, a felszállóágban lévő labdarúgócsapat tavaly – számtalan hektikus év után – a hetedik helyen végzett és kvalifikálta magát az európai kupaporondra, ám a klubigazgató, Edu és a menedzser Nuno Espírito Santo pillanatok alatt összerúgták a port, a tulajdonos pedig végül a portugál szakembert rúgta ki – mindössze pár hónappal azt követően, hogy szerződést hosszabbított vele. Az új edző, Ange Postecoglou a hétvégén egy sima vereséggel nyitott – nézzük, mi is történt a Ferencváros egyik Európa-liga-ellenfelének háza táján!