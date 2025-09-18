Közélet

A konszolidáció és a nyugdíjak – erre kell készülnie

nyugdíjas pénz
Shutterstock-felvétel
A szlovák pénzügyminiszter, Ladislav Kamenický (Smer) bejelentette, hogy a költségvetési megszorítások minden társadalmi réteget érintenek, és a nyugdíjasok sem kivételek.

Galéria
Bár a miniszter hangsúlyozta, hogy juttatáscsökkentésről nincs szó, a valóságban a nyugdíjak emelését a következő években befagyasztják. Ez több mint egymillió idős embert érinthet. Még tavaly a munkaügyi miniszter, Erik Tomáš (Hlas) nagy visszhang mellett alakította át a karácsonyi juttatást teljes értékű 13. nyugdíjjá.
„Ebben ötvözzük az érdemességet és a szolidaritást” – fogalmazott akkor, hozzátéve, hogy minden nyugdíjas ugyanakkora összeget kap, függetlenül a havi járandóságától. Idén decemberben ez 667,30 euró lesz, ami 61 eurós növekedést jelent a tavalyi 606,30 euróhoz képest.
A 13. nyugdíj kifizetése idén 911 millió euróba kerül a költségvetésnek, szemben a tavalyi 800 millióval. Ez a kiadás már így is hatalmas terhet jelent, a jövőre nézve pedig nem várható további emelés. A törvény ugyan garantálja a jogosultságot mindazoknak, akik elegendő szolgálati évet dolgoztak le, de a következő három évben nem nő az összeg.
„2026–2028-ban az összegek a 2025-ös szinten maradnak. Az idősek védelme továbbra is prioritásunk” – nyilatkozta Kamenický. A döntés politikai kompromisszum eredménye: a Hlas párt csak úgy támogatta a konszolidációs csomagot, ha a 13. nyugdíj megmarad, még ha befagyasztott összeggel is. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 667,3 eurós kifizetés három évig változatlan marad.
+2fotó
nyugdíjas
konszolidáció
