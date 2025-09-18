A konszolidáció a munkáltatók helyzetét is nehezíti, kevesebb lesz a közhasznú projekt

Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminiszter hosszas késlekedés után a napokban mutatta be a következő, 2,7 milliárd eurós konszolidációs csomagot, amely intézkedéseinek többsége ezúttal is az adó- és járulékterhek növelésére összpontosít.

Az országban működő vállalatok képviselői pedig rögtön megkongatták a vészharangot, mivel úgy vélik, a kormány ismét velük és a lakosokkal fizetteti meg a nagy állami spórolás árát.

A cégek attól tartanak, nemcsak a kiadásaik emelkednek majd, de a bevételeik is drasztikusan csökkenhetnek, mivel a megszorítások feltehetően a polgárok vásárlóerejére is hatással lesznek. Ez a kombináció pedig még a legoptimistább esetben is azt eredményezheti, hogy egyfajta önkonszolidációt lesznek kénytelenek eszközölni. Egy ilyen belső spórolásnak pedig a közhasznú tevékenységek finanszírozására szánt források is áldozatul eshetnek.

Közhasznú projektek

Bár a döntéshozók hajlamosak az országban működő cégek többségét egyszerű adófizetőkként kezelni, a vállalatok egy részét az össztársadalmat érintő kérdések is foglalkoztatják. A szlovák piacra lépésének 21. évfordulóját ünneplő Lidl eddig legalább tíz alkalommal nyerte el az év adófizetője díjat, országszerte 175 üzletet, három logisztikai központot, valamint egy irodát működtet és nagyjából 6500 munkavállalót foglalkoztat, a vezetők mégsem feledkeztek meg a közhasznú invesztíciókról.

„Fontos számunkra ez az ország, így szeretnénk hozzájárulni a fejlődéséhez”

– magyarázta Kamila Klész, a vállalat adózással kapcsolatos kérdésekért felelős részlegének vezetője, aki azt is megjegyezte, hogy eddig 20 millió eurót költöttek olyan projektek megvalósítására, amikből mindenki profitál. Segítettek például a környezetvédelmi károk egy részének felszámolásában, támogatják a hátrányos helyzetű gyermekeket, játszótereket és városi parkokat építenek, de a céghez kötődik az „Oszd meg és segíts” elnevezést viselő akciót is, amely keretében 2,7 millió euró értékben gyűjtöttek tartós élelmiszereket.

Jótékony vállalatok

Érdemes továbbá megemlíteni a palackvisszaváltásért felelős Betétdíj-rendszerkezelő Társaságot is, amely ugyancsak nagy hangsúlyt fektet a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok támogatására. A társaság a nyár folyamán egy memorandumot írt alá a Szlovák Püspöki Konferenciával, az együttműködés célja pedig az, hogy a jövőben azok is igénybe vehessék a betétdíjas rendszert, akik valamilyen vallási rendezvényre látogatnak. A közös munka azonban különböző jótékonysági projektek támogatását, valamint az ökológiai tudatosság népszerűsítését is magában foglalja majd.

2025. szeptember 15-én, a Hétfájdalmú Szűzanya ünnepe alkalmából rendezett sasvári zarándoklat volt az első olyan esemény, amelyen már élesben működött az új rendszer. A bevétel teljes összegét pedig a helyi hátrányos helyzetű fiatalok támogatására ajánlották fel. (td)