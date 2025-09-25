Így érinti a megszorítócsomag az emberek pénztárcáját – mutatjuk a 11 legsúlyosabb intézkedést

A teljes, 2,7 milliárd eurós csomagnak ez a része 1,4 milliárd euró pluszt hoz az államkasszába, amit a lakosságnak kell megfizetnie. A második rész, amely az állam, a minisztériumok spórolását jelenti, még csak most készül, várhatóan csak a jövő évi költségvetésben mutatkozik majd meg.

A kormány álláspontját a megszorítócsomag viszonylag rövid, mindössze kétnapos vitájában Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminiszter próbálta védeni. A vitát a koalíció korlátozta le két napra, ráadásul a képviselőik nem is szóltak hozzá a csomaghoz.

A miniszter védekezése jobbára kimerült abban, hogy a korábbi ciklus három kormányát – a Matovič, a Heger- és az Ódor-kormányt vádolta pazarlással.

A koalíciós többség az ellenzék javaslatait figyelmen kívül hagyta – ők ezért tiltakozásul a szavazásnál kivonultak a teremből –, majd 78 igen szavazattal, Ján Ferenčák (Hlas) tartózkodása mellett szerda este háromnegyed kilenckor megszavazta a javaslatot.

A csomag elfogadása után megszólalt a Szlovák Nemzeti Bank is, amely szerint annak negatív hatása miatt jövőre szinte nem lesz gazdasági növekedés, és mintegy 30 ezren veszíthetik el az állásukat.