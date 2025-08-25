A Klub 500 támogatja a RÚZ és a KOZ konszolidációs javaslatait

„A kormány megismétli a korábban elkövetett hibáit – zárt ajtók mögött dönt a konszolidációról, valódi párbeszéd nélkül azokkal, akiket ténylegesen érint és akik a számlát állják – a munkaadók és a munkavállalók szervezeteivel. Elfogadhatatlan ez a hozzáállás és aláássa a bizalmat” – hangsúlyozza a Klub 500.

Rámutatott, hogy a konszolidációt nem szabad csupán a cégek és a lakosság adó- és járulékterheinek növelésével végrehajtani, az államnak és az önkormányzatoknak is takarékoskodniuk kell, optimalizálniuk az állományt, és lefaragni az évi 14 milliárd eurós személyi költségeiket. Ha az állam nem nyitja meg az államigazgatás és a közigazgatás hatékonyabbá tételét, teljesen hiteltelenné teszi a konszolidációt – szögezte le a Klub 500.

„Az iparnak már most is gondot jelentenek a magas energiarák, a túlszabályozás, és a kiszámíthatatlan törvényalkotás. Romboló hatása lesz a versenyképességre, a foglalkoztatásra és a beruházásokra, ha egyeztetések nélkül újabb terheket raknak az ágazatra” – tette hozzá a szervezet.

A Klub 500 felszólította a kormányt, hogy vegye figyelembe a munkaadók és a szakszervezetek felhívását, és folytasson szakmai vitát azokkal, akik végső soron megfizetik a konszolidáció árát, mert csak így lehet felelősen átgondolt és fenntartható intézkedéseket bevezetni.