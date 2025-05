A KDH szerint amit Fico csinál, az csak figyelemelterelés

„A KDH szerint a miniszterelnök azt akarja leplezni, hogy képtelen a kormányzásra, és így próbálja elterelni a figyelmet arról, ami valóban zavarja az embereket, ezért beszél arról, hogy csökkenteni fogja a parlamenti képviselők számát. Pedig a lényeg elsősorban az, hogy hatékonyan működjön az állam, hogy előbb húzza össze a nadrágszíjat, és csak azután kérje ezt az emberektől” – fogalmazott a KDH, és rámutatott, hogy még a koalícióban sincs konszenzus a konszolidációt illetően, ezért próbálja elterelni a figyelmet a miniszterelnök, és olyan kérdéseket vesz elő, amelyek újabb feszültséget gerjesztenek a társadalomban.

Szerdán azt mondta a miniszterelnök, hogy a Smer kész a további konszolidációval jelentősen spórolni az állam működésén is. Jelentősen csökkentené például a tisztviselők számát, de az önkormányzatok, vagy a parlamenti képviselők számát is 150-ről 100-ra csökkentené. Beszélt arról is, hogy ötről hét százalékra emelnék a parlamenti küszöböt.