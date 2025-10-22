Nem lesz szükség érettségire az otthoni neveléshez

A törvénycsomag következtében többek között kötelező lesz a matematikaérettségi, az óvodalátogatás 3 éves kortól, illetve a magán- és egyházi iskolák finanszírozása is változik.

A sajtótájékoztatón Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter és Tomáš Drucker oktatási miniszter (mindketten Hlas) üdvözölték a tegnap megszavazott módosításokat. Pozitívan szólt az oktatási reformról Paula Puškárová (Hlas) is.

„Minden egyes gyermeknek Szlovákiában – függetlenül attól, hol született – egyenlő esélyeket kell biztosítanunk” – mondta Drucker, majd hozzátette, hogy régóta fennálló problémáink vannak, és ezek megoldása valószínűleg nem egy év lesz.

Drucker az ellenzéket kritizálta

Tomáš Drucker szerint az ellenzék politikai célokra használta fel az oktatási reformot. A miniszter kiállt a változtatások mellett, hangsúlyozva, hogy ha a reformot végigviszik, Szlovákia akár több milliárd eurót is nyerhet 15 éven belül a gazdasági növekedés révén.

„Az új rendszer igazságosabb és méltányosabb lesz, összhangban az OECD hosszú távú ajánlásaival” – fogalmazott Drucker.

Drucker azzal vádolta a KDH-t, hogy féligazságokat és valótlanságokat terjesztett a változtatások következményeiről.

A tárcavezető az ellenzék szabadalmi törvénnyel kapcsolatos bírálataira reagált, amely módosítás a felsőoktatási törvény része. Elmondása szerint a változás lehetővé teszi, hogy az állami egyetemek, a munkáltatók és a szellemi tulajdont létrehozó személyek megegyezzenek a jövőbeni haszon, szabadalmak és szellemi tulajdon megosztásáról.

Szakmunkás-bizonyítvány is elég lesz az otthoni neveléshez

Az oktatási miniszter újságírói kérdésre reagálva részletesen tájékoztatott arról, hogy a jövőben a szülők még érettségi nélkül is dönthetnek úgy, hogy otthon nevelik kisgyermeküket – visszavonták ugyanis azt a feltételt, miszerint a házi neveléshez érettségi bizonyítvány szükséges.

A parlament által elfogadott módosítás szerint a szülőknek elegendő lesz középfokú végzettséggel, azaz szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezniük.

Az állam nem avatkozik be abba, hogyan valósul meg a gyermek nevelése, a szülők csupán annyit kötelesek tenni, hogy bejelentik szándékukat az önkormányzatnál.