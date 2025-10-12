A Hlas a 13. nyugdíjat védi, a KDH pazarlással vádolja a kormányt

Eštok szerint a lényeg az, hogy a koalíció nem a Progresszív Szlovákia (PS) útját követi, vagyis nem nyúltak a 13. nyugdíjhoz, és hogy a fegyverkezés javára nem jut kevesebb pénz az oktatásra, az egészségügyre és a szociális intézkedésekre. Szerinte az államháztartás Peter Pellegrini, a Hlas korábbi elnökének kormányzása alatt volt a legjobb állapotban, míg a jelenlegi kormány a legrosszabb állapotban vette át az ország pénzügyeit.

Pazarol az állam

Majerský azt állítja, hogy a kormánynak már egy évvel ezelőtt el kellett volna kezdenie a pénzügyi konszolidációt. Hozzátette: már tudni, hogy a hiány 5 százaléknál magasabb lesz, ami részben a jelenlegi kormány költekezésének az eredménye.

„Ha az állam pazarlóan működik, nem csodálkozhatunk azon, hogy összeomlik”

– hangsúlyozta. Egyben a kormány szemére vetette, hogy a családi adóbónuszok eltűntek, míg a 13. nyugdíj továbbra is prioritást élvez. Szerinte azoknak kellene ilyen juttatást fizetni, akik ténylegesen rászorulnak, mert alacsony a nyugdíjuk.

Majerský az energiatámogatást is bírálta. Hangsúlyozta: az európai uniós forrásokat az ország fejlesztésére kellene használni, nem pedig kazánokban elégetni a pénzt.

„A polgárok számára az a lényeg, hogy kompenzációt kapnak a növekvő energiaárak miatt”

– jelentette ki a Hlas elnöke, aki továbbra is ragaszkodik hozzá, hogy az energiasegélyt az Európai Bizottság fogja megtéríteni, amelytől útmutatást is kaptak az eljárás módjáról. Az Eb ugyanakkor a múlt héten cáfolta ezt, leszögezve, hogy energiakompenzációk közvetlen finanszírozása uniós forrásokból nem lehetséges.