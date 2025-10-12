„Mindenki kritizálja a konszolidációt, de senki nem állt elő alternatívával” - hangsúlyozta a Hlas elnöke
A Hlas a 13. nyugdíjat védi, a KDH pazarlással vádolja a kormányt
„Olyan költségvetésünk van, amelyre rányomta a bélyegét a konszolidáció” – mondta Matúš Šutaj Eštok, a Hlas elnöke a Markíza vasárnapi vitaműsorában. „Mindenki kritizálja a konszolidációt, de senki nem állt elő alternatívával” – tette hozzá. Vitapartnere, Milan Majerský, a KDH elnöke a konszolidációs intézkedésekre utalva kijelentette: a jelenlegi kormány antiszociális.
Eštok szerint a lényeg az, hogy a koalíció nem a Progresszív Szlovákia (PS) útját követi, vagyis nem nyúltak a 13. nyugdíjhoz, és hogy a fegyverkezés javára nem jut kevesebb pénz az oktatásra, az egészségügyre és a szociális intézkedésekre. Szerinte az államháztartás Peter Pellegrini, a Hlas korábbi elnökének kormányzása alatt volt a legjobb állapotban, míg a jelenlegi kormány a legrosszabb állapotban vette át az ország pénzügyeit.
Pazarol az állam
Majerský azt állítja, hogy a kormánynak már egy évvel ezelőtt el kellett volna kezdenie a pénzügyi konszolidációt. Hozzátette: már tudni, hogy a hiány 5 százaléknál magasabb lesz, ami részben a jelenlegi kormány költekezésének az eredménye.
„Ha az állam pazarlóan működik, nem csodálkozhatunk azon, hogy összeomlik”
– hangsúlyozta. Egyben a kormány szemére vetette, hogy a családi adóbónuszok eltűntek, míg a 13. nyugdíj továbbra is prioritást élvez. Szerinte azoknak kellene ilyen juttatást fizetni, akik ténylegesen rászorulnak, mert alacsony a nyugdíjuk.
Majerský az energiatámogatást is bírálta. Hangsúlyozta: az európai uniós forrásokat az ország fejlesztésére kellene használni, nem pedig kazánokban elégetni a pénzt.
„A polgárok számára az a lényeg, hogy kompenzációt kapnak a növekvő energiaárak miatt”
– jelentette ki a Hlas elnöke, aki továbbra is ragaszkodik hozzá, hogy az energiasegélyt az Európai Bizottság fogja megtéríteni, amelytől útmutatást is kaptak az eljárás módjáról. Az Eb ugyanakkor a múlt héten cáfolta ezt, leszögezve, hogy energiakompenzációk közvetlen finanszírozása uniós forrásokból nem lehetséges.
Az energiatámogatás módját kritizálta Martin Dubéci (PS), a parlament alelnöke is, aki szerint az, hogy jövőre a háztartások 90 százaléka kap ilyen támogatást, nem nevezhető célzott segítségnek. A közmédia (STVR) vitaműsorában hozzátette: a családok támogatásával nem a gazdasági minisztériumnak kellene foglalkoznia. A Hlas politikusa, Paula Puškárová nem válaszolt arra a kérdésre, hogy januárban mennyit fizetnek majd a háztartások az energiáért.
Az alkotmánymódosítás továbbra is megosztja az ellenzéket
A műsor egyik témája az alkotmánymódosítást volt, mely szerint Szlovákiában két nem létezik: férfi és női.
Viliam Karas, a KDH alelnöke úgy véli, az alkotmánymódosítás senkinek sem árt. „Az örökbefogadásról szóló rész szóról szóra a jelenlegi családjogi törvényből lett átemelve, és alkotmányos szintre emelve. Tehát a jogi helyzet semmilyen módon nem változik, és egy egyén is örökbe fogadhat gyermeket ugyanazon feltételek mellett, mint eddig” – mondta a gyermekek örökbefogadása kapcsán.
Dubéci ezzel szemben problémásnak látja az alkotmánymódosítást.
„Tucatnyi, sőt több száz üzenetet kaptunk a választóinktól vagy azoktól az állampolgároktól, akiket ez érint – akár a queer közösségből kerülnek ki, akár azok közül, akik éppen örökbefogadási folyamaton mennek keresztül, és összezavarodtak az alkotmánymódosítás miatt. Egyszerűen nagy nyugtalanságot váltott ki. Úgy gondolom, Szlovákiának ennél sokkal nagyobb problémái vannak”
– jegyezte meg.
Az, hogy korábban a KDH képviselői is megszavazták a Smer által indítványozott alkotmánymódosítást, komoly megosztottságot vitt az alakuló PS-SaS-KDH-Demokraták együttműködésbe. A PS és az SaS is kijelentette, hogy a KDH döntése komoly nehézséget jelent a további együttműködés tekintetében.
