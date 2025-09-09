Közélet

A héten csak egy tüntetés lesz Pozsonyban, a Béke Ukrajnának elhalasztja az akcióját

tüntetések
Shutterstock

A kormányellenes tüntetések három hónapnyi kihagyás után folytatódnak

Koleszár Linda
Koleszár Linda
Pozsony |

A Béke Ukrajnának (Mier Ukrajine) két héttel elhalasztja az eredetileg szeptember 12-re meghirdetett tüntetését, az új időpont szeptember 26. Az időpontváltozásnak az az oka, hogy az akció egy nappal követte volna a már korábban bejelentett, Alojz Hlina SaS-képviselő és Nikita Slovák által szervezett demonstrációt.

Eredetileg két tüntetés lett volna Pozsonyban: az egyik ezen a héten csütörtökön, a másik pénteken. A demonstrációk szervezőinek találkozója után a Béke Ukrajnának szervezet úgy döntött: elhalasztja saját akcióját, hogy a tüntetések esetleges érdeklődőit ne osszák meg.

„Sokan figyelmeztettek bennünket arra, hogy két nagy rendezvény közvetlenül egymás után megterhelő lenne. Úgy döntöttünk tehát, hogy tiszteletben tartjuk ezt a helyzetet, és nem osztjuk meg a polgári energiát. Célunk az összekapcsolás, nem a megosztás”

– áll a Béke Ukrajnának nyilatkozatában. 

A szervezet egyúttal elnézést is kért az esetleges kellemetlenségekért, amelyeket az időpontváltozás okozhat, és megköszönte az érdeklődők megértését. „Hisszük, hogy a demokráciáért folytatott harcunk folytatódni fog, és a győztes befejezésben összekapcsolódunk más polgári kezdeményezésekkel” – tették hozzá. 

A kormányellenes tüntetések három hónapnyi kihagyás után folytatódnak. A Denník N tájékoztatása szerint a demonstrációk népszerűsége némileg csökkeni látszik. A nyár előtt több tízezer ember vonult az utcára azzal a követeléssel, hogy távozzon a negyedik Fico-kormány, és maradjon meg Szlovákia nyugati orientációja. A fővároson kívül most csupán Malackán és Poprádon lesz tüntetés, Kassa ezúttal nem kapcsolódik a demonstrációsorozathoz.

A tiltakozások új hullámát Robert Fico miniszterelnök Kínai látogatása indította el, illetve az, hogy a szlovák miniszterelnök részt vett a pekingi katonai díszparádén, valamint hogy idén már harmadszor találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.  

A tüntetések szervezői biztosították egymást a kölcsönös támogatásról. A Hlináék által szervezett demonstráció az eredeti időpontban, szeptember 11-én, csütörtökön, 18:00 órától lesz megtartva az SNP téren. A Béke Ukrajnának által szervezett tüntetés a pozsonyi Szabadság téren új időpontban, szeptember 26-án valósul meg, szintén 18:00 órától. 

tüntetések
Béke Ukrajnának
Alojz Hlina
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?