A héten csak egy tüntetés lesz Pozsonyban, a Béke Ukrajnának elhalasztja az akcióját

Eredetileg két tüntetés lett volna Pozsonyban: az egyik ezen a héten csütörtökön, a másik pénteken. A demonstrációk szervezőinek találkozója után a Béke Ukrajnának szervezet úgy döntött: elhalasztja saját akcióját, hogy a tüntetések esetleges érdeklődőit ne osszák meg.

„Sokan figyelmeztettek bennünket arra, hogy két nagy rendezvény közvetlenül egymás után megterhelő lenne. Úgy döntöttünk tehát, hogy tiszteletben tartjuk ezt a helyzetet, és nem osztjuk meg a polgári energiát. Célunk az összekapcsolás, nem a megosztás”

– áll a Béke Ukrajnának nyilatkozatában.

A szervezet egyúttal elnézést is kért az esetleges kellemetlenségekért, amelyeket az időpontváltozás okozhat, és megköszönte az érdeklődők megértését. „Hisszük, hogy a demokráciáért folytatott harcunk folytatódni fog, és a győztes befejezésben összekapcsolódunk más polgári kezdeményezésekkel” – tették hozzá.

A kormányellenes tüntetések három hónapnyi kihagyás után folytatódnak. A Denník N tájékoztatása szerint a demonstrációk népszerűsége némileg csökkeni látszik. A nyár előtt több tízezer ember vonult az utcára azzal a követeléssel, hogy távozzon a negyedik Fico-kormány, és maradjon meg Szlovákia nyugati orientációja. A fővároson kívül most csupán Malackán és Poprádon lesz tüntetés, Kassa ezúttal nem kapcsolódik a demonstrációsorozathoz.

A tiltakozások új hullámát Robert Fico miniszterelnök Kínai látogatása indította el, illetve az, hogy a szlovák miniszterelnök részt vett a pekingi katonai díszparádén, valamint hogy idén már harmadszor találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

A tüntetések szervezői biztosították egymást a kölcsönös támogatásról. A Hlináék által szervezett demonstráció az eredeti időpontban, szeptember 11-én, csütörtökön, 18:00 órától lesz megtartva az SNP téren. A Béke Ukrajnának által szervezett tüntetés a pozsonyi Szabadság téren új időpontban, szeptember 26-án valósul meg, szintén 18:00 órától.