A felvétel illusztráció
A helyhatósági választásokra 2026-ban, az eredeti időpontban kerül sor
A helyhatósági választások időpontjáról szóló vita lezárult, a választásokra 2026-ban, az eredeti időpontban kerül sor. Richard Raši (Hlas) házelnök és a helyi önkormányzatok képviselői egyeztek meg ezen a mai tárgyalásuk során.
A képviselők egyhangúlag kijelentették, hogy a hivatali idejük bármiféle meghosszabbítása sértené az alkotmányt és az érvényes jogszabályokat – tájékoztatott a parlamenti hivatal sajtóosztálya.
A hírt frissítjük!
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.