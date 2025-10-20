Közélet

A helyhatósági választásokra 2026-ban, az eredeti időpontban kerül sor

Választás 2022 k
Szlovák Kormányhivatal

A felvétel illusztráció

tasr
TASR

A helyhatósági választások időpontjáról szóló vita lezárult, a választásokra 2026-ban, az eredeti időpontban kerül sor. Richard Raši (Hlas) házelnök és a helyi önkormányzatok képviselői egyeztek meg ezen a mai tárgyalásuk során. 

A képviselők egyhangúlag kijelentették, hogy a hivatali idejük bármiféle meghosszabbítása sértené az alkotmányt és az érvényes jogszabályokat – tájékoztatott a parlamenti hivatal sajtóosztálya.

A hírt frissítjük!

helyhatósági választások
Richard Raši
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?