A határ menti együttműködés fejlesztéséről tárgyalt a szlovák–lengyel bizottság

Pénteken Varsóban tartotta jubileumi, 25. ülését a szlovák–lengyel kormányközi bizottság. A lengyel delegációt Maciej Duszczyk belügyi és közigazgatási államtitkár, a szlovák küldöttsége Richard Maraček, a beruházási, régiófejlesztési és informatizációs minisztérium államtitkára vezette.

A két ország közötti együttműködés fejlesztéséről tárgyalt a bizottság, a közlekedés, a gazdaság, a foglalkoztatás, a szociálpolitika, a környezetvédelem és a katasztrófaelhárítás volt a fő téma.

Mindkét államtitkár hangsúlyozta, bár három év telt el az utolsó ülés óta, továbbra is nagyon jó és baráti Lengyelország és Szlovákia kapcsolata. Kiemelték, hogy komoly lehetőséget látnak a további fejlődésre.

A találkozót megelőző napon ülésezett a katasztrófaelhárításért felelős munkacsoport, az ülésen részt vettek a két ország tűzoltó- és mentőszolgálatának képviselői, valamint a nemzetközi és koordinációs egységek munkatársai.

A pozsonyi lengyel nagykövetség tájékoztatása szerint a találkozón ismertették a határ menti régiókra vonatkozó 2025-ös elemzést. Az érintett lengyelországi régióban munkaerőhiánnyal küzd az ipar, a betegellátás, a gasztronómiai, a szállítmányozási szektor, az egészségügy, kevés a hegesztő és az adószakértő. A szlovák oldalon, Zsolna és Eperjes megyében főként a gasztronómiai, a szolgáltató szektor, az ipar és a szállítmányozás területén tapasztalható munkaerőhiány.

Az egyeztetésen elhangzott megállapítások tükrözik a határ menti régiók munkaerőpiaci igényeit, és rámutattak az oktatás, valamint a régiókban szükséges szakmák támogatásának fontosságára.

