A hamis bombariadók is veszélyeztetik a betegek életét

A bombafenyegetések sorozata szeptember 23-án kezdődött, és azóta összesen négy kórházat érintett a Penta Hospitals hálózatából. Ahogy arról korábban beszámoltunk, először a kassai kórházban jelentettek bombariadót, majd Nagymihályban, Galántán, végül kedden a tőketerebesi kórházban is.

Az első három esetet a hálózat hivatalos weboldalán keresztül jelentették be. Miután a Penta Hospitals biztonsági intézkedéseket vezetett be az ilyen típusú névtelen támadások kivédésére, a legutóbbi fenyegetés már egy meg nem nevezett online áruházon keresztül érkezett, amely azonnal értesítette a rendőrséget – számolt be róla a Hospodárske Noviny.

„A fenyegetés ezúttal sem igazolódott be, de a betegeink és az egészségügyi dolgozóink félelme egyre nő. Az ismeretlen elkövető ellen büntetőfeljelentést tettünk, és komoly nyilvános bejelentésre készülünk”

– mondta kedden Tomáš Kráľ, a Penta Hospitals szóvivője.

A hamis riasztások is emberéleteket veszélyeztetnek

A hamis bombariadók miatt a Penta Hospitals sajtótájékoztatót tartott a galántai kórházban, amelyen Radoslav Čuha, a hálózat vezérigazgatója és több egészségügyi dolgozó is részt vett. Čuha felszólította az illetékeseket, hogy tegyenek meg mindent az elkövetők felkutatásáért.

A galántai kórház sürgősségi osztályának főorvosa rámutatott: bár egyik fenyegetés sem bizonyult valósnak, minden egyes eset rendkívül megterhelő a kórházak számára, és közvetlenül veszélyezteti a betegek biztonságát. Az esetleges evakuálások nemcsak a súlyos állapotú páciensek számára jelentenek kockázatot, hanem megnehezítik a folyamatos ellátást is. Az orvosok és ápolók számára pedig komoly lelki terhet jelent, amikor egy ilyen helyzetben is helyt kell állniuk.

„Képzeljük el, milyen nyomás nehezedik egy sebészre, amikor éppen műtétet végez, és közben értesítik, hogy bombariadót jelentettek az épületben”

– érzékeltette a helyzet súlyát a főorvos, hangsúlyozva, hogy a páciensek hozzátartozói is felesleges stressznek vannak kitéve.

Politikai reakciók

Kamil Šaško (Hlas) egészségügyi miniszter határozottan elítélte a Penta Hospitals hálózatát érintő bombafenyegetéseket.

„Ez elfogadhatatlan – az orvosok, az egészségügyi dolgozók, de a betegek számára is. Ezek olyan intézmények, ahol egészségügyi ellátást nyújtanak, ahol életeket mentenek” – jelentette ki Šaško.

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter megerősítette, hogy a rendőrség aktívan vizsgálja az ügyeket. „A rendőrség szorosan együttműködik a kórházak vezetésével. Informatikai szakembereink segítségével is támogatjuk őket a számítógépes bűnözés elleni fellépésben” – tette hozzá a miniszter.