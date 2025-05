A háború előtti szintre csökkent Szlovákiában a gázolaj ára

Ha a háborúra gondolunk, akkor harcoló férfiak, elesett katonák, veteránok jutnak elsőként eszünkbe. Pedig ennél sokkal árnyaltabb a történet, hiszen a háborúkban – ha nem is a csatatéren – ott voltak a nők, az asszonyok, sőt a gyerekek és az idősek is. Hol vannak, hova tűntek a második világháború női történetei? Miért nem foglalkozunk társadalmi szinten velük is? Miért nem foglalkozunk velük eleget? És mit kezdjen a felkutatott történetekkel az utókor ma, bő nyolcvan évvel az események után?

Tóth Erzsébet Fanni társadalomkutatóval, a bécsi Sigmund Freud Egyetem oktatójával beszélgettünk.