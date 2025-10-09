Greenpeace-jelentés: orosz mintára épül le a szlovák környezetvédelem

A jelentés kulcsmegállapítása, hogy az utóbbi évek putyini Oroszországának politikai-gazdasági modellje az extraktivizmus (erőforrás-kivonáson alapuló gazdaság), a tekintélyelvűség és a háború három, egymást kölcsönösen erősítő pillérére épül. Ebben a rendszerben a természeti erőforrásokat intenzíven kiaknázzák, miközben a hasznot elsősorban az elit meggazdagodására, a hadiipar finanszírozására és az elnyomó apparátus fenntartására fordítják.

Ez a „hármas” (extraktivizmus, autoritarizmus, háború) egy pusztító körforgáshoz vezet: lerombolja az intézményeket, aláássa a jogi és környezetvédelmi normákat, kimeríti a természetet, megfosztja az embereket attól, hogy megvédhessék érdekeiket, és lehetetlenné teszi az igazságos, fenntartható fejlődésre való átállást.

A szlovák párhuzam

Az Ukrajna elleni teljes körű invázió, a nemzetközi kapcsolatok gyengülése és az erőforrások drasztikus átcsoportosítása a hadsereg és a hadiipar javára jelentősen felgyorsította ezeket a folyamatokat, növelve a gazdaság függőségét a természeti erőforrások kizsákmányolásától és exportjától. Mindez azt jelenti, hogy

az állam és a hozzá kapcsolódó nagyvállalatok egyre inkább csak nyersanyagforrásként tekintenek a természetre – akár az aktuális politikai és katonai célok elérése, akár a rezsim kedvezményezettjeinek saját haszna érdekében –, miközben a természetvédelmi szempontok szinte teljesen háttérbe szorulnak.

Ez utóbbi megállapítás könnyen adaptálható a szlovákiai viszonyokra is, és nem ez az egyetlen példa a Greenpeace jelentésében, amely azt bizonyítja, hogy a szlovák környezetpolitika 2023 utáni drasztikus átalakítását (vagy inkább leépítését) nagymértékben inspirálta az orosz modell. A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhányat: