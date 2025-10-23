A Gloria Victis is belekeveredett a magyar belpolitikai csatározásokba

A nap folyamán Budapesten két demonstrációt is tartanak, a kormány mellett tüntető Békemenet után a legnagyobb ellenzéki párt, a Tisza is utcára viszi a szimpatizánsait. A választási kampányban mindkét fél fontosnak tartja, hogy minél nagyobb tömeget mozgasson meg.

Magyar Péter a mozgósítási hajrában arról posztolt, „már most több tucat külföldi rendszámú busz parkol Budapesten a Műegyetem rakparton és a Bem téren, amelyekkel a rettegő hatalom több ezer gyereket és külhoni honfitársunkat szállította a fővárosba, elkerülendő a holnapi lebőgést.”

A politikus szerint a résztvevők közül sokan azt sem tudják, milyen rendezvényre hozták őket és hogy ki fizeti az utaztatásukat és a szállásukat.

Hasonló módon nyilatkozott Rónai Sándor (DK) is, aki az MCC budapesti kollégiuma előtt parkoló román, ukrán és szlovák rendszámú buszokkal kapcsolatban jegyezte meg, hogy „a Békemenetre külföldről importált tapsharcosok a közpénz százmilliárdokkal kitömött MCC kollégiumban kapnak szállást.” Az eseményről tudósító 444 fotóriportjában a dunaszerdahelyi iskolásokat szállító buszt is észlelte.

A buszok valójában a Rákóczi Szövetség rendezvényére, a Gloria Victis találkozóra érkeztek. A szervezet az idén 30. alkalommal hirdette meg a történelmi vetélkedőt, ezúttal a kommunista berendezkedés és hatalomátvétel (1944-1956) témájában.

A vetélkedő és az arra ráfűzött középiskolás és egyetemista programok hagyományos részét képezik az iskolák őszi programjának. A találkozóra idén is több száz határon túli résztvevő érkezett a szlovákiai magyar intézményekből. A programpontok között buszon utaznak a gyerekek, tegnap este pedig a résztvevők hagyományos fáklyás menetet tartottak a Bem rakparton.

A mai nap folyamán a programtervezet szerint a középiskolások várost néznek, a Terror Háza és a Zene háza kiállításaira is ellátogatnak, valamint a történelmi vetélkedő döntője is zajlik. A programnak nincs átfedése a politikai rendezvényekkel.