A Forbes ismét közzétette a leggazdagabb szlovákiai polgárok listáját, amely minden eddiginél részletesebb képet ad az ország milliomosairól. A 20. helyre egy szlovákiai magyar került.
Ők az ország leggazdagabbjai 2025-ben – szlovákiai magyar is felkerült a Forbes listájára
Elkészült a Forbes idei listája Szlovákia leggazdagabb embereiről. A galériában megtekintheti, kikről van szó.
