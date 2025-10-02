Közélet

Ők az ország leggazdagabbjai 2025-ben – szlovákiai magyar is felkerült a Forbes listájára

A Forbes ismét közzétette a leggazdagabb szlovákiai polgárok listáját, amely minden eddiginél részletesebb képet ad az ország milliomosairól. A 20. helyre egy szlovákiai magyar került.

Elkészült a Forbes idei listája Szlovákia leggazdagabb embereiről. A galériában megtekintheti, kikről van szó. 

A második helyen Jozef és Patrik Tkáč állnak, akik a J&T pénzügyi birodalmával évről évre közel 210 millió euróval gyarapodtak. Az apából és fiából álló páros vagyonát 2,1 milliárd euróra becsülik, a rekordnyereséget pedig elsősorban a J&T Bank hozta meg számukra.
A dobogó harmadik fokán Jaroslav Haščák és családja található. A Penta Investments partnere a cég nettó eszközértékének jelentős, 4,5 milliárd eurós növekedéséből profitált, így vagyonukat már 2 milliárd euróra becsülik. Az elmúlt évek vitái és jogi ügyei sem akadályozták meg, hogy továbbra is az ország leggazdagabbjai között szerepeljen.
A negyedik helyre Ivan Chrenko csúszott vissza, aki 2023-ig még az első volt a ranglistán. Jelenleg 1,68 milliárd eurós vagyonával továbbra is meghatározó szereplő, ám az ingatlanpiac lassulása, különösen az irodaházak értékcsökkenése, komolyan érintette pénzügyi helyzetét.
