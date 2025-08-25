Közélet

A fizetésünk kétharmada az államé – 2 ezer euróból 800-at tarthatunk meg

pénz shutterstock
Shutterstock-felvétel
Szlovákiában ma egy átlagos munkavállaló szuperbruttó 2 ezer eurós bérből mindössze körülbelül 800 eurót tarthat meg. 

A fennmaradó összeget különféle adók, járulékok formájában az állam vonja el. A legnagyobb terhet a társadalombiztosítási és egészségügyi járulékok jelentik, amelyek közel a jövedelem harmadát viszik el. Ehhez adódik az áfa, a jövedelemadó és számos egyéb kisebb tétel, amelyek összességében szinte kétharmadát emésztik fel a keresetnek.
A közgazdászok szerint a helyzet egyre romlik. Az adóterhelés az elmúlt tíz évben folyamatosan nőt, az állam bevételei több mint 22 milliárd euróval emelkedtek, miközben az államadósság is jelentősen gyarapodott. Ez a kettősség sokak szerint a pazarló állami gazdálkodás jele. „Nem valódi konszolidáció történik, hanem az emberek pénztárcáját ürítik ki” – fogalmazott Peter Gonda, a Konzervatív Intézet igazgatója.
A mindennapokban ez azt jelenti, hogy az emberek saját fizetésüknek csupán alig több mint egyharmadáról dönthetnek szabadon. Egy 2190 eurós szuperbruttó bérből havonta körülbelül 1389 eurót vonnak le kötelező terhekre, így a dolgozó zsebében alig 801 euró marad. Sokak számára csak ekkor válik nyilvánvalóvá, miért is olyan szűkös a havi költségvetés, annak ellenére, hogy papíron magasabb jövedelmet keresnek.
Szakértők most arra figyelmeztetnek, hogy a harmadik konszolidációs kísérlet előtt az államnak inkább a kiadások visszafogására kellene összpontosítania, nem pedig újabb adók bevezetésére. A javaslatok között szerepel például a digitális adó, a szerencsejáték-adó vagy a kereskedelmi láncok megadóztatása is. A gazdasági szereplők azonban arra számítanak, hogy a kormány végre fékez a pazarláson, mert a jelenlegi gyakorlat hosszú távon a növekedést és az életszínvonalat is veszélybe sodorja.
szuperbruttó
