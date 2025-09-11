A Fico-kormány lépései miatt tüntetnek Pozsonyban

Konszolidáció, Putyin és Gašpar – számos okot találtak a tiltakozásra

A tüntetés szervezői tiltakoznak Fico külpolitikája ellen.

„Jöjjünk ki, és mondjuk el, hogy nem tetszik nekünk itt, hogy valami mást, például demokráciát akarunk, hogy valóban egyenlő embereket akarunk a kormányban, és hogy olyan politikát szeretnénk látni, ami miatt nem kell minden nap sóhajtoznunk”

– jelentette ki Nikita Slovák.

Hlina felháborodását fejezte ki a kormány nemrégiben bejelentett konszolidációs csomagja miatt is. Úgy fogalmazott, a maffia tönkreteszi az ország gazdaságát, így itt az ideje, hogy az emberek kiálljanak ellenük. Emellett Pavol Gašparnak, a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) vezetőjének leváltását követelte a miniszterelnöktől. Gašpar közel két hete szenvedett autóbalesetet egy luxusautóval, azóta viszont egyre több gyanús részlet látott napvilágot az eset kapcsán.

A demonstráción a legnagyobb ovációt Milan Kňažko színész és korábbi külügyminiszter kapta, aki élesen bírálta Ficót a Putyinnal való találkozója miatt.

„Még senki sem ártott annyit ennek az országnak, mint Fico, ez teljesen komolyan mondom”

– fogalmazott.

A tömegben szlovák, ukrán és EU-s zászlókat lengettek, de megtalálható a „hazaáruló” felirat is.

Újabb tüntetések jönnek

A megmozdulást többek között Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia elnöke is támogatja. A közösségi oldalán mindenkit arra ösztönzött, hogy vegyenek részt a tüntetésen, hiszen fontos, hogy a nyilvánosság nyomást helyezzen a kormányra.

„Össze kell fognunk, és támogatni, mozgósítani kell az embereket, meg kell mutatnunk Fico kormányának, hogy valóban nem tehetnek meg mindent. Hogy most ugyan ők vannak hatalmon, de mi folyamatosan növekszünk, és magunkhoz vonzzuk a csalódott választóikat is"

– üzente a PS vezetője.

Továbbá azt is elárulta, hogy a jövő héten már ők szerveznek tüntetést Ficóék konszolidációs csomagja miatt.