A kormány ellen tüntetnek a fővárosban
A Fico-kormány lépései miatt tüntetnek Pozsonyban
Csütörtökön 18 órától kezdetét vette a Fico-kabinet elleni tüntetés, melyet Alojz Hlina, az SaS képviselője, valamint Nikita Slovák filmrendező szervezett.
A demonstrációi résztvevői Robert Fico (Smer) miniszterelnök kormányának lépései ellen tüntetnek – például azért, mert a szlovák kormányfő a múlt héten együtt vonult fel Hszi Csin-ping kínai, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, valamint Kim Dzsongun észak-koreai diktátorral Pekingben. Fico egyedüli uniós kormányfőként vett részt a találkozón, Magyarországot Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter képviselte.
Konszolidáció, Putyin és Gašpar – számos okot találtak a tiltakozásra
A tüntetés szervezői tiltakoznak Fico külpolitikája ellen.
„Jöjjünk ki, és mondjuk el, hogy nem tetszik nekünk itt, hogy valami mást, például demokráciát akarunk, hogy valóban egyenlő embereket akarunk a kormányban, és hogy olyan politikát szeretnénk látni, ami miatt nem kell minden nap sóhajtoznunk”
– jelentette ki Nikita Slovák.
Hlina felháborodását fejezte ki a kormány nemrégiben bejelentett konszolidációs csomagja miatt is. Úgy fogalmazott, a maffia tönkreteszi az ország gazdaságát, így itt az ideje, hogy az emberek kiálljanak ellenük. Emellett Pavol Gašparnak, a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) vezetőjének leváltását követelte a miniszterelnöktől. Gašpar közel két hete szenvedett autóbalesetet egy luxusautóval, azóta viszont egyre több gyanús részlet látott napvilágot az eset kapcsán.
A demonstráción a legnagyobb ovációt Milan Kňažko színész és korábbi külügyminiszter kapta, aki élesen bírálta Ficót a Putyinnal való találkozója miatt.
„Még senki sem ártott annyit ennek az országnak, mint Fico, ez teljesen komolyan mondom”
– fogalmazott.
A tömegben szlovák, ukrán és EU-s zászlókat lengettek, de megtalálható a „hazaáruló” felirat is.
Újabb tüntetések jönnek
A megmozdulást többek között Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia elnöke is támogatja. A közösségi oldalán mindenkit arra ösztönzött, hogy vegyenek részt a tüntetésen, hiszen fontos, hogy a nyilvánosság nyomást helyezzen a kormányra.
„Össze kell fognunk, és támogatni, mozgósítani kell az embereket, meg kell mutatnunk Fico kormányának, hogy valóban nem tehetnek meg mindent. Hogy most ugyan ők vannak hatalmon, de mi folyamatosan növekszünk, és magunkhoz vonzzuk a csalódott választóikat is"
– üzente a PS vezetője.
Továbbá azt is elárulta, hogy a jövő héten már ők szerveznek tüntetést Ficóék konszolidációs csomagja miatt.
