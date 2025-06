A felső tagozatos diákok a jövőben szóbeli értékelést is kaphatnának

Az oktatási minisztérium be akarja vezetni a szóbeli értékelést a 6., 7., 8. és 9. osztály diákjai számára. Újonnan szóban értékelhetnék például a diák magaviseletét is. Néhány tantárgynál, mint a középiskolás diákoknál is, megmaradna az osztályzat vagy az osztályzat és a szóbeli értékelés kombinációja. Ez az oktatási törvényt módosító javaslatból derül ki, melyet tárcaközi egyeztetésre nyújtott be a minisztérium.