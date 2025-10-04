Babiš nagyot nyert – a csehországi választások öt tanulsága

A leadott szavazatok 99 százalékának összegzése alapján a választás nyertese az ANO – 34,8 százalékkal. Andrej Babiš pártját sorban a SPOLU szövetség (23,2%), a STAN (11,2%), a Kalózpárt (8,8%), az SPD (7,8%) és a Motorosok (6,2%) követi.

Az ANO nagyot nyert

Andrej Babiš volt miniszterelnök elégedett lehet az eredményeket látva – az ANO történelmi sikert ért el, még soha nem volt ennyire népszerű a pártja. Bár előzőleg lehetett pesszimista forgatókönyveket olvasni arról, hogy az egykori kormányfő gyengül, a kampányhajrá jól sikerült a pártnak. Babiš örömét egyedül az árnyékolja be, hogy az ANO két párttal is egyezkedni kényszerül a kormányalakításról, egy partner nem lesz hozzá elég.

A kormány biztos távozik

Bár korábban is csak nagyon kicsi esély volt rá, hogy Petr Fiala kormánya képes megtartani a hatalmat, a választás eredménye megerősítette: a lakosság többsége elégedetlen az elmúlt négy évvel. A SPOLU négy százalékot rontott és fájdalmas kérdésekre kell választ adnia a jövőbeni pártvezető személyétől kezdve az együttműködés értelméig. Ellenzékbe szorulnak a Kalózok és a STAN is – hacsak valamelyik párt nem próbálkozik meg Babišnál egy ajánlattal…

Vége a szociáldemokráciának

Míg 2021-ben „csak” kiesett a parlamentből a cseh kommunisták valamint a cseh szociáldemokraták pártja – egyenként több, mint négy százalékot szerezve –, négy évvel később már a közös pártszövetség sem volt elég az öt százalékra. Az Elég volt! (Stačilo!) névre keresztelt választási párt kudarcával végleg eltűnhet a cseh politikából a tizenöt éve még legbefolyásosabbnak számító cseh szociáldemokrata párt. Nem volt elég Miloš Zeman volt államfő támogatása sem, aki a kampányhajrában látványosan hátat fordított Babišnak.

Nyitott a verseny a szélsőjobbon

Bár a radikálisan EU-, NATO-, Nyugat- és migránsellenes Tomio Okamura összehozott egy széleskörű pártszövetséget, nem lehet elégedett a párt választási eredményével. Az SPD egyenesen rontott a négy évvel ezelőtti számain, viszont feljöttek a nyakára a Motorosok (Motoriste). A jobbodali-konzervatív gyökerekkel rendelkező, szabályozásellenes és EU-szkeptikus motoros párt ugyanannyira erős alkupozícióval rendelkezik Babišnál, mint az SPD – és könnyen lehet, hogy kormánytisztségeket kaphatnak az alkuért cserébe.

Nem lett káosz

A választást megelőzően még elképzelhetőnek tűnt egy olyan forgatókönyv, amiben kilátástalannak tűnik a kormányalakítás. Ha az Elég volt! Szövetség a parlamentbe jut, az ANO gyengén szerepel, a Motorosok kiesnek, akár politikai patthelyzet is kialakulhatott volna – nem így lett. Babiš előtt világos a választási siker forgatókönyve: meg kell egyeznie a két kispárttal. Az ANO vezetője ennél sokkal rosszabb helyzetből is jól ki tudott jönni a múltban.